Başika adımı: Aramızda sorun olmaz

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, dün Kocatepe Camisi’nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Başbakan Yıldırım, Başika kampıyla ilgili Irak’ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber İbrahim el Alevi’nin “Her türlü ortak askeri operasyon için önce Başika konusunun çözülmesi gerekiyor” sözlerinin sorulması üzerine şunları söyledi:

İBADİ’DEN DAVET GELDİ

“İbadi’den (Irak Başbakanı) bir davet gelmiştir. Bu konuda arkadaşlarımız içeriği, zamanlaması konusunda çalışıyorlar. Bu önemli bir ziyarettir. Hazırlıkların yapılması gerekir. Başika’daki askerlerimiz DEAŞ’la mücadeleye katılacaklara eğitim vermek üzere oradalar. Başika’nın aramızda sorun olmayacağını düşünüyorum.

KADEME KADEME DEVREYE GİRECEK

Sınırlarımızda statü değişikliği kabul edilemez bir önceliğimizdir. Habur’un biraz batısında Ovaköy Sınır Kapısı’nın faaliyete geçirilmesini teklif ettik. Bölgede herhangi bir ayrımcı hareketin başlaması Türkiye’nin milli güvenlik meselesidir. Irak bu referandumdan sonra Erbil ve Süleymaniye’ye uçuşları durdurdu. Biz de ona paralel olarak uçuşlarımızı durdurduk. Irak’la bizim askerlerimiz ortak tatbikat yapıyorlar, alınacak tedbirlerimiz de var. Cumhurbaşkanımız ipuçlarını verdi. Bunlar hazırlıkları tamamlanınca kademe kademe devreye girecek.

TEKLİF FİSHABUR’UN FAALİYETE GEÇMESİ

Irak’ın hükümranlığı altında bütün kapıların kapatılmasına biz saygı gösteririz ama bizim teklifimiz gerek Kuzey Irak’ta yaşayan Türkmen, Kürt, Arap kardeşlerimizin gerekse Irak’la olan tüm ticari ve taşımacılık faaliyetlerimizin zarar görmemesi için Habur’un biraz batısında Fishabur denilen veya Ovaköy sınır kapısının faaliyete geçirilmesi.

DEDİKODUYA GÖRE AMEL EDİLİR Mİ?

(Sınır kapıları ve hava sahasının tamamen kapatılması) Hepsinin planlaması hazırlıkları yapıldı. Zamanı yeri ve lüzumu hasıl olduğunda gerekli adımlar atılır. Türkiye’nin hedefi Kuzey Irak’taki Kürt kardeşlerimiz, din kardeşlerimiz, Türkmenler, Araplar, Ezidiler, Asuriler değildir. Her türlü etnik grup orada rahatça yaşamalıdır. Bizim derdimiz oldu bittiyle kişisel ihtirasları için karar alanların bu kararın karşılığını görmesidir. Onun dışında başka bir amacımız yoktur.

(Gökçek’in istifa edeceği iddiaları) Kim söylüyor? Dedikoduya göre amel edilir mi?”