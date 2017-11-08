Başbakanlık burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonuçları

Başbakanlık burs sonuçları araştırılmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi birçok öğrenciye burs dağıtmaya hazırlanan VGM, okulların başlamasının ardından üniversite öğrencilerinin sıkça araştırdığı konu oldu. Peki, VGM başbakanlık burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, adayların merak ettiği konu ve detaylı bilgiler

BAŞBAKANLIK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs sonuçları, KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin erişimine açılmaktadır. Bu konuyla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü şu açıklamayı yapmıştır;

"Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesine göre KYK Bursu alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçlarını, KYK’nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır."

ÖĞRENİM KREDİSİ ALAN ÖĞRENCİLER VGM BURSUNDAN FAYDALANABİLİR Mİ?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan geri ödemeli öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, aynı zamanda Vakıflar Genel Müdürlüğü bursunu da alabilmektedir. Yalnızca KYK bursu ile VGM bursu aynı anda alınamamaktadır.

İKİ KARDEŞ AYNI ANDA BURS ALAMIYOR

Kardeşler aynı anda aynı burs türünden yararlanamazlar. Ancak kardeşlerden biri ortaöğrenim bursu alırken, diğer kardeş yükseköğrenim bursundan yararlanabilir.

BURSTAN KİMLER FAYDALANAMAMAKTADIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez. Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

(Değişik:RG-11/1/2016-29590) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %5’i kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir. Yabancı uyruklu öğrenci burslarının başvuruları her sene 15 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında internet üzerinden yapılır.