Başbakan Yıldırım: Terör koridorunu başlarına yıkacağız

Başbakan Binali Yıldırım, , Ankara'da, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde konuştu. Yıldırım'ın konuşması özetle şöyle: "Kahraman şehitlerimizin, gazilerimizin yanında bugün takdim edilecek madalyalar çok sönük kalıyor. Değerli şehit yakınlarımız sizler vatan ve millet uğruna bir fidan misali yetiştirdiğiniz evlatlarınızı verdiniz. Evlatlarınız şehadetleriyle birlikte bütün Türkiye’nin evladı oldu. Gazilerimiz yine vatan ve millet savunması uğruna gazilik şerefine nail oldular. Bin yıldır biz bu topraklarda yaşıyoruz.

Yakın geçmişte terörle mücadelede, 15 Temmuz ve sınır ötesi operasyonlarda şehit düşen, gazi olan kardeşlerimiz bu davanın önemli neferleridir. Her biri günümüzün Alparslan'ı, Fatih Sultan'ı, Mustafa Kemal'idir. Şanlı tarihimizin kahramanlarıdır.

Şehit düşen her Mehmetçiğimiz, her bir gazimiz bizi topraklarımıza daha büyük bir aşkla bağlıyor. Vatandaşlarımız, askerimiz, polisimiz, güvenlik korucumuz zaman zaman acımasız saldırıların hedefi oluyor. Türkiye'ye karanlık ellerin kirli oyunu ile diz çöktürülmeye çalışılıyor. Türkiye terör örgütleri ile mücadelesini kesintisiz bir şekilde yürütecek.

Türkiye terör belası ile yıllardan beri amansız bir mücadele veriyor. Bu bela kimi zaman vesayetçiler yolu ile, kimi zaman terör olarak önümüze geliyor. Kimi zaman asker kıyafetine bürünmüş hainlerin saldırıları ile karşılaşıyoruz. Bu aziz millet en zor zamanlarda dahi bayrağına, vatanına, ezanına ve devletine sahip çıkmıştır. En son örnek 15 Temmuz hain darbe girişiminde tanklara karşı burada bulunan kardeşlerimiz göğsünü siper etti, tankın gücünü yendi. Dünyanın neresine giderseniz gidin hiçbir milletin böyle bir mücadelesi yok. Böyle bir şehidi yok.

Biz böyle kutlu bir medeniyetin evlatlarıyız. Devletin başı dara düştüğünde bayrağımıza en küçük bir tehdit olduğunda aziz millet olaya el koymuştur, el koymaya devam etmektedir. Biz cephelere oğlunu vatana kurban olsun diye ellerine kına yakarak yollayan bir milletiz. Can verdik ama bağımsızlığımızdan, bu cennet vatandan asla taviz vermedik.

Zaman zaman Güneydoğu'da sergilenen ayrılıkçı oyunlara bizzat şahit olduk. Kardeşi kardeşe kırdırdılar. 16 yaşında kurban eti dağıtan evladımızı vahşice katlettiler. Kadim şehirlerimizi, Diyarbakır'ı abluka altına almak istediler. Masum sivillerin hayatına kastettiler. Kur'an-ı Kerim’imize bile saldırmaktan geri durmadılar. Milletimiz bu oyunları bir bir bozdu. Bundan sonra da bozmaya devam edecek. Türkiye artık farklılıkları ile büyük bir zenginliğe sahip ülkedir. Bugün Türkiye'ye, Kudüs, Halep, Gazze, Arakan ve daha nice mazlum millet selamını ve duasını gönderiyor. Türkiye bütün terör saldırılarına rağmen kardeşliği ve barışı büyüterek tüm dünyaya güzel bir mesaj veriyor. Şehitlerimize sözümüz var. Gazilerimize borcumuz var. Türkiye'ye ve gelecek nesillere sevdamız var.

Bayrağımızı indirmeyecek, ezanlarımızı dindirmeyecek, teröristlere ve onların ağa babalarına da dünyayı dar edeceğiz. Kardeşliğimizi hukuk ve demokrasiyi koruyarak bütün terör örgütlerinin başını ezeceğiz. Cerablus'ta, Gabar'da, Afrin'de, Cudi'de mücadele ediyoruz, etmeyi sürdüreceğiz. Şehitlerimiz ve her gazimizin kanı yerde kalmıyor, kalmayacak. Biz ölürken milletçe gözyaşı dökerken musalla taşlarından şehit cenazeleri kalkarken taziyelerini bile ağız ucu ile iletenler, biz bu işe hukuk ve meşru müdafaa çerçevesinde son verirken ahkam kesmesinler. Ölen bizim askerimiz, polisimiz.

Türkiye'ye karanlık ellerin kirli oyunu ile diz çöktürülmeye çalışılıyor. Türkiye terör örgütleri ile mücadelesini kesintisiz bir şekilde yürütecek. Teröristlere de onların ağababalarına da dünyayı dar edeceğiz.Kardeşliğimizi koruyarak tüm terör örgütlerinin başını ezeceğiz.Bu harekat son terörist yok oluncaya kadar devam edecek. Terör koridorunu başlarına yıkacağız."