Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Barzani: Sınırlar olduğu gibi kalacak

    Barzani: Sınırlar olduğu gibi kalacak

    Felat BOZARSLAN - Burak EMEK / DHA - ERBİL
    28.09.2017 - 00:46 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 00:46

    IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, bağımsızlık referandumunun abartılmasını doğru bulmadıklarını belirterek, “Türkiye ile ilişkimizin daha iyi olmasını istiyoruz. Petrol boru vanası, Türkiye’nin elindedir. Ancak, Türkiye ile imzalanan anlaşmalarımız var. Sınır kapısının kapatılması iki tarafın da çıkarına değildir. Sorunları diyalog ile çözmekten yanayız” dedi.

    Barzani, Erbil’de bulunan Başbakanlık konutunda Türkiye’den gelen gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Barzani, “Kesinlikle sınırları değiştirmeyeceğiz, sınırlar olduğu gibi kalacaktır. Kesinlikle Türkiye ile diyaloğu geliştirmek istiyoruz. Türkiye sınırında yapılan tatbikatın sınırlarımız içine getirileceğine inanmıyorum. Türkiye’nin kendi topraklarında tatbikat yapması kendilerini ilgilendiren bir durum. Ancak bu tarafa geçmeyi düşünürse kesinlikle buna karşı tavrımız olacaktır. Ancak böyle bir şey olacağını beklemiyor ve zannetmiyorum” dedi.

    DOĞALGAZ BORU HATTI
    Rus petrol şirketi Rosneft ile Türkiye’yi de kapsayan bir doğalgaz anlaşması yaptıklarını belirten Barzani, “Rosneft ile yaptığımız anlaşma; doğalgaz borusu döşenmesi ile alakalıdır. Irak Kürdistanı’ndan, Türkiye üzeri Avrupa’ya geçecek. Türkiye ile olan anlaşmamıza göre, her şeyden önce böyle bir anlaşmamız var. Bu doğalgazın bir bölümü Türkiye için olacak. Türkiye, doğalgaza ihtiyaç duymakta. Türkiye’ye verilen doğalgazdan arta kalan fazlası Avrupa’ya aktarılacak. Rosneft ile yaptığımız anlaşma doğalgaz hattının Türkiye’den geçirilmesi ile alakalıdır. Birinci aşama için 1 milyar dolar yatırım yapacaklar”  dedi. 

    Etiketler: Neçirvan Barzani , IKBY , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri