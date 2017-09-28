Barzani: Sınırlar olduğu gibi kalacak

Barzani, Erbil’de bulunan Başbakanlık konutunda Türkiye’den gelen gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Barzani, “Kesinlikle sınırları değiştirmeyeceğiz, sınırlar olduğu gibi kalacaktır. Kesinlikle Türkiye ile diyaloğu geliştirmek istiyoruz. Türkiye sınırında yapılan tatbikatın sınırlarımız içine getirileceğine inanmıyorum. Türkiye’nin kendi topraklarında tatbikat yapması kendilerini ilgilendiren bir durum. Ancak bu tarafa geçmeyi düşünürse kesinlikle buna karşı tavrımız olacaktır. Ancak böyle bir şey olacağını beklemiyor ve zannetmiyorum” dedi.

DOĞALGAZ BORU HATTI

Rus petrol şirketi Rosneft ile Türkiye’yi de kapsayan bir doğalgaz anlaşması yaptıklarını belirten Barzani, “Rosneft ile yaptığımız anlaşma; doğalgaz borusu döşenmesi ile alakalıdır. Irak Kürdistanı’ndan, Türkiye üzeri Avrupa’ya geçecek. Türkiye ile olan anlaşmamıza göre, her şeyden önce böyle bir anlaşmamız var. Bu doğalgazın bir bölümü Türkiye için olacak. Türkiye, doğalgaza ihtiyaç duymakta. Türkiye’ye verilen doğalgazdan arta kalan fazlası Avrupa’ya aktarılacak. Rosneft ile yaptığımız anlaşma doğalgaz hattının Türkiye’den geçirilmesi ile alakalıdır. Birinci aşama için 1 milyar dolar yatırım yapacaklar” dedi.