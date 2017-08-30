Barzani: Mattis 'referanduma karşı değiliz' dedi

Barzani, Suudi Arabistan merkezli Şark el Awsat gazetesine verdiği röportajda, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Rudaw'ın aktardığına göre Barzani, 22 Ağustos'ta Erbil'de ABD Savunma Bakanı ile yaptığı görüşmede, Mattis'in Kürdistan halkının talebi ve hedefini anladıklarını ve referanduma karşı olmadığını belirttiğini ancak bunun, terör örgütü DEAŞ karşı savaşa olan konsantrasyonu etkileyeceğini bu yüzden kararın gözden geçirilmesini istediğini belirtti.

'KARŞILIKSIZ GERİ DÖNÜŞ YOK'

Başkan Barzani, Bağdat ile bütün çabaların başarısız olduğunu belirterek, referandumun ertelenmesi talebine şu yanıtı verdiğini kaydetti:

“Kürdistan Bölgesi, kaderiyle ilgili tarihi günler ve haftalar içinde. Daha iyi bir alternatif olmadan, referandum kararından kesinlikle geri dönüş yok. Referandumun gelecek yıl yapılması ve Kürtlerin bağımsızlığa oy vermesi halinde, bunun tanınacağına ilişkin bir belgenin imzalanması konusunda herhangi bir hazırlık var mı?”



