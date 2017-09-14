Barcelona da olsa maç bitmeden galip belli olmaz

Müsabakanın oynanacağı Velodrom Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Akçay, rakiplerinin hızlı ve atak oynayabilen futbolculara sahip olduğunu hatırlatarak “Dimitri Payet, Florian Thauvin ve Valere Germain gibi güçlü oyunculara sahip bir takım. Bu oyuncularla etki yaratabiliyor. Dolayısıyla bizim için çok zorlu bir akşam olacak. Ama biz coşkulu oyunumuzu sahaya yansıtabilirsek, istediğimiz alabiliriz. Ölü toplar ve bireysel hatalarla ilgili kaygılarımız olsa da puan almamız mümkün” diye konuştu.

ŞANSIMIZ ÇOK FAZLA DEĞİL

Bir gazetecinin, “UEFA Avrupa Ligi’nde bir üst tura çıkma şansımız ne kadar?” sorusunu yanıtlayan Akçay şunları söyledi: “Şansımızın çok fazla olduğunu söyleyemem. Hiç bir zaman popülist bir teknik adam olmadım. İşimizin çok zor olduğunu biliyoruz ama imkansız değil. Barcelona ile de oynasak, maç bitmeden galip değildir. Maçta 90’ıncı dakika bitmeden kimin kazandığı söylenemez. Yaptığımız işin yüzde 70’i gayret, yüzde 30’u kısmet üzerine kurulu. Mesela bir oyuncumuz bu müsabakalarda tam 15 kez önemli gol pozisyonuna girmiş. Bunların hiçbirisini gole çevirememiş.”

YARALI KARTALIN TAVRI SERT OLUR

Olympique Marsilya ile form düşüklüğü yaşadığı bir dönemde karşılaşacak olmalarıyla ilgili soruya Akçay, “Aslında tersini düşünüyoruz. Yaralı kartalın, arslanın tavrı daha saldırgan olur. Zor bir durum. Kavga etmek için zor bir zaman. Çok büyük coşkuyla başlayacaklarını biliyoruz. Kendi seyircilerinden özür dileyecekler.” ifadelerini kullandı.

BU YIL DAHA TECRÜBELİYİZ

Basın toplantısında yer alan Atiker Konyasporlu oyuncu Ali Turan, UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele ediyor olmaktan gurur duyduklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu, “Atiker Konyaspor, tarihinde ilk defa geçen sene UEFA Avrupa Ligi’ne katıldı. Oldukça tecrübesizdik. Bu sene ikinci senemiz. İnşallah geçen seneki talihsizliği bu sene yaşamayız. Olympique Marsilya karşılaşması, ilk maç olması nedeniyle gerçekten önemli. Baktığımızda ligdeki son 3 maçlarında iki mağlubiyet, bir beraberlik almışlar. Onlar da burada kazanmak için sahaya çıkacaklar. Bizim için önemli olan kendi oyunumuz. İnşallah takım olarak iyi konsantre olup, güzel bir sonuçla Türkiye’ye dönmek istiyoruz” dedi.