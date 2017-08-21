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    Bankalar bayramda açık mı? Bayramda bankalar çalışıyor mu?

    Hürriyet Haber
    21 Ağustos 2017 - 15:30Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 15:30

    Bayramda bankalar çalışıyor mu sorusu ile bu dönemde gerçekleşecek işlemlerinin akıbetini öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Bayramda bankalar açık mı sorusunun cevabına göre hesap hareketlerini şekillendirecek olan bireyler, işlemlerini erteleyecek ya da öne çekecek. Peki, bayramda bankalar açık mı olacak? İşte, merak edilen sorunun cevabı

    Bankalar bayramda açık mı sorusu, bu zaman diliminde hesap üzerinden para alış verişi yapacak olan vatandaşlarca sorgulanıyor. Resmi tatil olmadığı için bankalarda biraz daha farklı işleyecek olan sistem, işlem yapmak isteyen vatandaşları mutlu edecek. Peki, bayramda bankalar açık mı olacak? İşte, o detaylar

    BANKALAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

    26 Ağustos’ta başlayan resmi tatil 3 Eylül’de sona erecek. Ancak bankalarda tatil biraz daha farklı işleyecek. Bankalar;

    28 Ağustos Pazartesi: Açık
    29 Ağustos Salı günü Açık,
    30 Ağustos Çarşamba Zafer Bayramı: Tatil
    31 Ağustos 2017 Perşembe Günü | Arefe: Yarım Gün
    1 Eylül 2017 Cuma Günü | Kurban Bayramı 1. Gün: Kapalı
    2 Eylül 2017 Cumartesi Günü | Kurban Bayramı 2. Gün: Kapalı
    3 Eylül 2017 Pazar Günü | Kurban Bayramı 3. Gün: Kapalı
    4 Eylül 2017 Pazartesi Günü | Kurban Bayramı 4. Gün: Kapalı

    Bayramın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri ise bir sonraki mesai gününde işleme alınacak. Dolayısıyla hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 5 Eylül Salı günü saat 08.00 itibariyle gerçekleştirilebilecek. 

     

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