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    ‘Bana bir şeyler içirdiler’

    ANKARA
    13.11.2017 - 21:29 | Son Güncelleme:

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın eski yaveri Yarbay Levent Türkkan, savcılık ve hâkimlikte verdiği ifadelerinin doğru olmadığını savunarak “Bana bir şeyler içirdiler” iddiasında bulundu.

    15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargâhı’nın işgal edilmesine ilişkin davanın dünkü duruşmasında Orgeneral Akar’ın eski yaveri Yarbay Levent Türkkan savunmasını yaptı. Soruşturma sürecinde verdiği itiraflarla FETÖ mensubu olduğunu bütün detaylarıyla anlatan Türkkan, dünkü savunmasında ise önceki ifadelerini kabul etmedi. Yaşadıklarının kelimelerle ifade edilemeyeceğini, görüntülerinin bunun en büyük kanıtı olduğunu savunan Türkkan, “Her şey hayal aleminde gibiydi, bana bir şeyler içirildiğini düşünüyorum” diye konuştu.
    Sanık Türkkan, bilinci yerinde olmayan birine her şeyin söyletilip, imzalatılabileceğini söyledi. Önceki ifadelerine kendisinin de inanamadığını anlatan Türkkan, mahkeme huzurunda ifade vereceği duruşmayı sabırsızlıkla beklediğini kaydetti. Genelkurmay Başkanı’nın yaveri olduğu için olayın üzerine yıkılmaya çalışıldığını iddia eden Türkkan, darbeci ve FETÖ’cü olmadığını savundu.

    Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak’ı kendisinin aramadığını, arandığını savunan Türkkan, çatışma olmasına karşın Çolak’ın karargâha gelmesinin normal olmadığını iddia etti. Sanık Türkkan, “Tamamen masum ve suçsuzum” dedi. 

     

    Etiketler: gazetehaberleri , Hulusi Akar
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