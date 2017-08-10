Balıkesir'de piromani kâbusu! 10 günde 11 kez...

Balıkesir’in Edremit İlçesi’ndeki Gazi Caddesi’nde bulunan 3 katlı bir apartmanda, 10 gün önce elektrik ve su sayaçlarının olduğu bölümünde yangın çıktı. Apartman sakinleri, yangına müdahale ederken, elektrik kesik olmasına rağmen bir yangın şoku daha yaşadı. Aynı apartmandan 10 günde 11 kez alevler yükseldi. Yangınla ilgili ‘piromani’ şüphesi çıktı. İtfaiye kayıtlarına, çıkan 9 yangın şüpheli, son 2 yangın da kundaklama olarak girdi.





PİROMANİ HASTALIĞI MI?

Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre apartmanın 2’inci katındaki 3 kişilik aileden üvey babasıyla yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 13 yaşındaki bir çocuk, gözetim altına alındı. İfadesi alınandıktan sonra çocuğun bırakılmasının üzerinden 24 saat geçmeden binada bir kez daha yangın çıktı.

Edremit İtfaiyesi Ekipler Amiri Mustafa Bilgiç, çocuğun kaldığı evde arama yaptıklarını, piknik tüpü, çakmak ve kolonyanın bir arada bulunduğunu söyledi. Evde önce halıların ateşe verildiğini belirten Bilgiç, “Psikolojik sorunları olduğu söylenen genç serbest kaldıktan sonra yine olay yerindeydi” dedi.

Uzmanlar çocuğun piromani hastası olabileceğini ifade etti. Yangın çıkarma, kundaklama dürtüsü yaratan psikolojik bir rahatsızlık olan piromani nedeniyle çocuğun yangınları çıkarmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

‘ROMA’YI YAKAN NERON DA PİROMANİ HASTASI’

Psikiyatr Prof. Dr. Ercan Abay, piromani hastalığının sürekli yangın çıkarma isteği durumu olduğunu belirterek, “Bu hastalığın nedeni davranış bozukluğu, mental zekâ geriliği de olabilir. İmparator Neron’un da Roma’yı ateşe verdikten sonra izlediği söyleniyor. Olayla ilgili şüphe duyulan çocuk, anne ve babasının ayrılması sonrasında bu psikolojiye girmiş olabilir. Bu hastalık davranış tedavileriyle yok edilebiliyor” dedi.