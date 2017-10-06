Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı: Hanıma bile inandıramıyoruz

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tan boşalan başkanlığa seçim yapmak için toplanan Türkiye Belediyeler Birliği Meclisinde divan başkanlığı yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, hakkında çıkan istifa iddialarına yanıt verdi.



Gazetecilerin sorusu üzerine Uğur, şahsıyla ilgili sürekli bir haber dolaştığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu haberler, aslı olmayan yalan, nereden üretiliyorsa üretilip servis edilen haberler. Ben tabii Cumhurbaşkanımızla dün de bir görüşme yapmadım ama maalesef bütün kanallarda, alt yazılarda, yapılan konuşmalarda istifa ile ilgili birçok spekülasyonlar oluyor. Partimizin Sözcüsü Sayın Mahir Ünal'ın yapmış olduğu açıklama ve benim basına yapmış olduğum yazılı açıklamayla biz Cumhurbaşkanımız partimizin lideri Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte 17 yıldır kutlu yolculuğumuza devam ediyoruz.



Ben Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevimin başındayım, halkımın hizmetindeyim. Asılsız haberler çıkıyor, bunların hiçbirine itibar edilmemesini istiyorum. Hanıma bile inandıramıyoruz, hanım diyor ki 'neden söylemiyorsun?' Ankara'ya geldim ama Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşmem olmadı."

CUMHURBAŞKANLIĞI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Ahmet Edip Uğur'un dün akşam Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştuğu yönündeki iddialara Cumhurbaşkanlığı'ndan da yalanlama gelmişti. Yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Ankara Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dün akşam kabul etmiş, ancak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Edip Uğur ile herhangi bir görüşmesi olmamıştır" ifadeleri kullanılmıştı.



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