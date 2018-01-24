Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>'Bakın dolu değil' diye tüfeği yüzüne doğrultup tetiğe bastı...

    'Bakın dolu değil' diye tüfeği yüzüne doğrultup tetiğe bastı...

    Hürriyet Haber
    24.01.2018 - 07:24 | Son Güncelleme:

    Sakarya'da 27 yaşındaki Mete Serhat Aslantürk, ailesine "Bakın dolu değil" diyerek yüzüne doğrulttuğu tüfeğin tetiğine bastı. Tüfeğin ateş almasıyla yüzünden yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Silahla şaka cana mal oldu!

    Olay Geyve Gazi Süleymanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Mete Serhat Aslantürk, eşi, annesi, kardeşinin evde olduğu sırada duvarda asılı otomatik av tüfeğini alarak, ailesine şaka yapmaya çalıştı. Mete Serhat Aslantürk, ailesinin, ‘Doludur bırak şaka yapmayı’ uyarılarına rağmen, “Bakın dolu değil” diyerek kısa namlulu dipçikli av tüfeğini yüzüne doğrultarak tetiğe bastı.

    MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Tüfeğin ateş alması sonucu başından vurulan Mete Serhat Aslantürk kanlar içinde yere yığıldı. Ailesi hemen 112 Acil’den yardım istedi. Geyve Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mete Serhat Aslantürk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
    Mete Serhat Aslantürk´ün 3 yıl önce evlendiği eşinin hamile olduğu ve annesi, babası ile kardeşinin 3 gün önce oğullarını İstanbul’dan ziyarete geldiği öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

    Etiketler: son dakika , sakarya , tüfek , kaza , haber , haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri