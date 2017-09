Bakan'dan yeni kimlik kartlarıyla ilgili açıklama: 20 tanesinde hata çıktı

Bakan Soylu'nun gündeme dair diğer açıklamaları şöyle:

YENİ KİMLİK KARTLARI

Şu ana kadar 11 milyon 238 bin yeni kimlik kartı verildi. Yaklaşık 20 tanesinde hata çıktı, o da bireysel hata. Girişten kaynaklanan hatalar söz konusu. 11 milyonda 20, bir hata sayılmayabilir. Keşke hiç olmasa tabii.

Yeni kimlik kartları ilk başta 2-2,5 ayda gidiyordu. Şimdi artık 5 artı 2 güne indirdik. Beş gün şehir içleri, merkezde iki günde, kırsal ve köylerde toplam 6-7 gün içinde müracaat ettikten sonra verilebiliyor. Ehliyetlerde, pasaportlarda da inşallah aynı anlayış gelecek. Ne zaman başlar? Biz 2018'in Mart'ı gibi diyoruz. Bu arada trafik tescilleri de noterlere vereceğiz. Yapabilirsek daha önce yapacağız ama bütün hazırlıklarımızı 2018'in Mart'ı için yapmıştık ama öne çekebilirsek bir şekilde çekmeye çalışıyoruz.

TERÖR ÖRGÜTÜ KENDİ TABANINI KAYBEDECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN KAYMAKAMLARIMIZI HEDEF ALIYOR

(Belediyelere yapılan görevlendirmeler) Çok isabetli ve çok doğru bir karar oldu. Bu, birçok açıdan içimizi acıtıyordu. Oradaki belediyelerin teröre sağlamış oldukları finansal, lojistik, moral destekler vardı. Van'da sabah sıcak ekmek pişiyordu, Faraşin Yaylası'na, terör örgütüne, birçok noktaya sıcak ekmek gidiyordu. Bunlar hep belediyelerin araçları ile gerçekleşti. Şimdi burada Türkiye iyi bir karar verdi. Terör her ne olursa olsun bizim süpürmemiz gereken bir olaydır.

Terör örgütü orada kendi tabanını kaybedeceğini düşündüğü için hala bizim kaymakamlarımızı hedef alıyor. Bu arkadaşlarımız orada kahramanca bir iş yapıyorlar. Şunu da söylemem lazım, kim memnun belediyelerin bu hizmetlerinden? Esnaf. Alışveriş oluyor. Belediyeler borçlarını ödeyemiyorlardı, esnafa 590 milyon borç ödendi bu alandaki kayyum belediyelerde şu ana kadar

Cezaevlerine düşen DEAŞ mensupları ve sempatizanlarıyla birebir mülakatlar yaptık. Mülakatlarda aslında Adalet Bakanlığıyla birlikte nasıl bir terör örgütüyle, nasıl bir mekanizmadan, dinamikten hareket eden bir terör örgütüyle karşı karşıya kaldığımızı çözmeye çalıştık. Profil oluşturduk. Orada enteresan sonuçlar aldık. Bu enteresan sonuçları terörle mücadelemizde arkadaşlarımızla beraber kullanıyoruz.

Bölücü terör örgütü PKK'ya katılımda son 30 yılın en düşük seviyesindeyiz. Bu, terör örgütünü ciddi bir şekilde demoralize ediyor.





PKK'NIN SALDIRILARI... 2017'DE 40 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

(PKK'nın sivillere yönelik saldırıları) 2017 yılının başından itibaren 40 sivil hayatını kaybetti. Bunlar işçi, elektrik teknisyeni, öğretmen...

MOMENTUMLARINI BOZDUK

(FETÖ'nün dünya genelindeki yapılanmasına yönelik operasyonlar) Türkiye aslında yuvarlağın en ortasındaki ülkeydi. Biz buraya ciddi bir hamle yapınca diğer etki alanlarında da bir sarsılma yaşadılar. Biz aslında momentumlarını bozduk. Sadece Türkiye'ye ait bir süreç değildi. Biz tam merkezindeydik.

FETÖ'nün hareket etme kabiliyetini önemli ölçüde bitirdik, Türkiye içerisinde söylüyorum. Ama gerek kendilerine yönelik buraya hala bağlılıklarını iddia edenler, cezaevinde farklı bir dünya içerisindeler. Onlara her 15 günde, her bir ayda, her bir buçuk ayda bir eski günlere gelebilecekleri ümidini vermeye çalışıyorlar yani gerçeklikten kopuklar...

BİR YILDA 68 BİN OPERASYON

Son bir yılda yaklaşık 68 bin 464 operasyon yaptık. Bunun 40 bini PKK, 25 bini FETÖ, 2 bin 109'u da DEAŞ'a yönelik operasyon...

3 MİLYON 200 BİN SURİYELİ SIĞINMACI VAR

3 milyon 200 bin Suriyeli sığınmacımız var. Bunun yaklaşık 330 bin 744 civarı bizim kayıtlarımıza göre kamplarda. Ama sadece Suriye'den gelmiyor. Özellikle Irak'tan 250 bin civarı, Afganistan, İran, Pakistan, Somali... Ülkeler arası birtakım farklılıkları da söz konusu. Neden Türkiye'ye geliyor, neden Türkiye'den gidiyor, bu da ayrı bir dış politika meselesidir. O konularda da çalışıyoruz. Yaklaşık 4,5 milyon civarında Türkiye'ye gelen göçmen var.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA ATANANLARIN GÜVENLİK SORUŞTURMALARI

(Sağlık Bakanlığına atanan personelin güvenlik soruşturmaları) Bugün arkadaşlarımız güvenlik soruşturmalarını Sağlık Bakanlığına iletiyorlar. İşin istihbarat boyutu var. Çok zor bir dönemden geçtik. Biraz anlamalarını rica ediyoruz. Yeniden devletin içerisine fesat tohumları ekmelerine müsaade etmemeliyiz. Ben sorumluluğu alamam, kimse kusura bakmasın. Geleceğe ait bir sorumluluk üzerime alamam. Arkadaşlarımıza bu konuda 'çok ciddi ve dikkatli olun' diyorum. Bu güvenlik soruşturmaları yapılıyor. Bu heyecanı anlıyorum. Böyle bir aylık, bir buçuk aylık, iki aylık bir süreçler oluşuyor. Bazen o kadar da olmuyor. Çok gelince, 12 bin 500 gibi, böyle bir süreç oluyor ama biz burada dikkatli olmak zorundayız. Temmuz'un 20'si gibi bize iletildi. Biz de iki aylık bir süreç içerisinde 12 bin 500'ü tamamladık. Dün Sağlık Bakanımız da beni aradı 'Ne zaman göndereceksiniz?' diye. Onların da çok doğal olarak çalışan personele ihtiyacı var. Hizmetlerin de aksamaması lazım. Biz de haklıyız. En kısa zaman içerisinde bunu halletmeye çalışacağız. Yarından itibaren gerekli prosedürler başlar düşüncesindeyiz.