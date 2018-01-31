Bakan Yılmaz: En fazla öğretmen açığı Marmara’da

Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından bu yıl 17’nci kez düzenlenen ‘Geleneksel Eğitim Sempozyumu’ Antalya’da başladı. Açılışta konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bölgelere göre öğretmen doluluk oranları, öğretmenlerin özlük hakları gibi konularda açıklamalarda bulundu. Bakan Yılmaz özetle şöyle konuştu:

904 BİNİ AŞKIN ÖĞRETMEN GÖREV YAPIYOR

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarından 904 bini aşkın öğretmen görev yapıyor. Kamu memurlarından 1 milyona yakını bizde çalışıyor. Ülkemizin her bölgesinde norm kadro öğretmen doluluk oranlarını birbirine yaklaştırdık. Güneydoğu Anadolu’da yüzde 90’ın üzerinde. En fazla öğretmen açığının olduğu bölge Marmara, il olarak da İstanbul. Bölgelerarası eşitsizlik giderilsin derken Doğu ve Güneydoğu’da öğretmenin olmadığını onların Batı’ya yaklaştırılması gerektiği ifade ediliyor. Batı’da öğretmen açığı var. Doğu Anadolu’da yüzde 92, Doğu’da yüzde 90.

ÖĞRETMEN STRATEJİ BELGESİ’NDE ÜÇ AMAÇ VAR

Öğretmenlerin özlük haklarında iyileştirme yapıldı. Bunu en iyi bilen özel okullardır. Geçen yılın sonu itibarıyla 900 doların üstünde öğretmene ek ders ücreti ödeniyor. 380 dolar değilken 900 doların üstüne çıkardık. Öğretmene her eğitim dönemi başında hazırlık ödeneği veriliyor. 1.050 lira ödedik. Öğretmen Strateji Belgesi’nin üç amacı var; iyi yetişmiş, mesleğe uygun bireylerin istihdamını sağlamak. İkincisi öğretmenlerin mesleki gelişimini sürekli kılmak, hizmet içi eğitim. Üçüncüsü öğretmenlik mesleğine yönelik algıyı iyileştirip, mesleğin statüsünü güçlendirmek.

ÖĞRETMEN ROL MODELDİR

YÖK Başkanı’na teşekkür ediyoruz, geçen yıl ilk uygulamasını başlattık. Geçen yıl 240 bin barajı getirildi, eğitim fakülteksine girmek için. Öğretmenin niteliğini arttırmak için.

OECD’nin 15 yaş üzerine yönelik ‘Kim öğretmen olmak ister’ çalışmasına göre Türkiye’deki oran yüzde 25, her dört kişiden biri öğretmen olmak istiyor. OECD ülkelerinde bu oran yüzde 15. Biz siyasetçiler olarak Anadolu’da bir köy ve mahallenin görüşünü öğrenmek için oradaki üç kişinin görüşünü alırız, o halkın ne düşündüğünü öğreniriz: Öğretmen, din görevlisi ve muhtar. Bu üç kişide de kanaat önderi olmak vasfı vardır. Öğretmen rol modeldir.

58 BİN DERSLİK İHTİYACI VAR, 40 BİN YAPILIYOR

Yeterli derslik yapımı için derslik başına düşen öğrenci sayısını azaltmak, ikili eğitimi bitirip tam gün eğitime geçmek istiyoruz. 2003 yılından bu yana 282 bini aşkın derslik yaptık. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 36’dan 24’e düştü. Hakkari’de, Bitlis’te, Ağrı’da derslik başına 22 öğrenci düşüyor. İkili eğitime 2019 sonuna kadar son vermek istiyoruz. 58 bin derslik ihtiyacı var 40 bin derslik yapılıyor. Devlet millet işbirliğiyle derslikleri tamamlayıp ikili eğitime son vereceğiz ki eğitimin kalitesini arttıralım.

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