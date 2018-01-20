Bakan Ömer Çelik’ten B planı tartışmalarına nokta: Kapağını açmadan AB’ye iade ederiz

AVRUPA Birliği Bakanı Ömer Çelik, AB ile ilişkilerde Türkiye’ye tam üyelik müzakereleri yerine imtiyazlı ortaklık ya da benzer anlaşmaların teklif dahi edilemeyeceğini, AB’den böyle bir teklif gelirse “kapağı açılmadan” iade edileceğini söyledi.

Bakan Çelik, Türkiye’nin 2018 yılında AB ile ilişkilerden beklentileri, somut ilerleme beklenip beklenmediği ve AB içindeki bazı ülkeler tarafından dillendirilen Türkiye’ye tam üyelik yerine başka bir tür ilişki önerilmesi şeklindeki yaklaşımları ilişkin Reuters’in sorularını yanıtladı.

CİDDİYE ALMIYORUZ

“Diyorlar ki ‘tam üyelik müzakereleri ilerlemiyor. Onun yerine biz Türkiye’nin AB ile daha yoğun ilişki içinde olduğu bir anlaşma imzalayalım. Ya da Türk halkı ile AB arasında yoğun ilişkiler kuralım.’ Bu utanç verici bir yaklaşım” diyen Çelik sözlerini, “İmtiyazlı ortaklık ve benzeri yaklaşımların hiçbirini ciddiye almıyoruz. Türkiye’ye böyle bir şey teklif edilemez...” diye sürdürdü.

Çelik, “’Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini keseriz ama Türkiye’ye bir anlaşma öneririz, işte göçmen konusunda para veririz, terörle mücadele konusunda işbirliği yaparız’ gibisinden bir yaklaşımla ister adına imtiyazlı ortaklık denilsin, ister başka bir şey denilsin Türkiye o anlaşmanın içinde ne var diye bile bakmayacaktır, kapağını açmadan geri gönderecektir. O teklif AB’ye aynen iade edilecektir” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018’in ilk yurtdışı ziyaretini 5 Ocak’ta Fransa’ya gerçekleştirmiş, basın toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı Macron belki de ilişkilerde üyelik dışında bir “ortaklık ya da işbirliğini” düşünmek gerektiğini söylemişti.

TÜRKİYE İLE ZİRVE YAPILSIN

“Şu anda esasında yapılması gereken ilk iş Türkiye ile AB arasında bir devlet başkanları zirvesi düzenlenmesi” diyen Çelik, “Bulgaristan dönem başkanlığı buna sıcak bakıyor ama Komisyon Başkanı Juncker ‘Yapabilir miyiz emin değilim’ gibisinden bir açıklama yaptı. Bu meseleler konuşulmalıdır” dedi. Son olarak temmuzda Brüksel’e giderek AB yetkilileri ile temaslarda bulunan Çelik, önümüzdeki hafta da Brüksel’e giderek hem zirve konusunu hem de diğer boyutları görüşeceğini açıkladı.

AVUSTURYA’NIN BAŞKANLIĞINI YOK SAYARIZ

BULGARİSTAN’ın ardından 1 Temmuz’da dönem başkanlığını Türkiye’nin AB üyeliğine ciddi muhalefeti ile tanınan Avusturya devralacak. Çelik, “Eğer tutumları bu şekilde devam ederse, şu andaki mesajları vermeyi sürdürürlerse Avusturya dönem başkanlığını yok hükmünde sayacağız. Ben herhangi ülke dönem başkanı olmadan ya da olduğunda hemen ziyaret ederim, ama tutumları bu şekilde devam ederse Avusturya ile böyle bir ziyaretimiz olmayacak. Daha pozitif bir tavra dönerlerse tabii ki bizden de aynı pozitif tutumu göreceklerdir” dedi.