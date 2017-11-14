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    Bakan, mülteciler için hızlı polis önerdi

    AA
    14.11.2017 - 19:17 | Son Güncelleme:

    Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken, olaylara karışan kaçak göçmenlere hızlı şekilde müdahale edilmesi için ‘hızlı polis timi’ kurulmasını önerdi. Francken’e tepki gösteren Türkiye kökenli milletvekili Emir Kır ise “Siz kendi konularınıza odaklanın” dedi.

    BELÇİKA Federal Meclisi’nde bütçe görüşmeleri esnasında açıklama yapan Francken, “Olaylara karışan kaçak sığınmacıların hızlı bir şekilde tespit ve sınır dışı edilmesi için ‘hızlı polis timi’ kurulması gerekiyor. Bu tim Belçika Yabancılar Ofisi’yle hareket ederek, olaylar vuku bulduğunda müdahale edecek” dedi. Bakan Francken, Belçika’daki Fas kökenli vatandaşların milli takımlarının Rusya’da 2018’de yapılacak Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanmasının ardından Brüksel’de düzenledikleri olaylı gösterilerin de böyle bir özel ekibin gerekliliğini kanıtladığını savundu.

    Bakan, mülteciler için hızlı polis önerdi

    KIR: BAKAN POPÜLİST DAVRANIYOR
    Francken’e tepki gösteren Belçika Federal Meclis Milletvekili ve Saint Josse Belediye Başkanı Emir Kır ise “Francken popülist davranıyor. Yetkililer konuya ilişkin gerekli açıklamaları yaptı. Belirli bir toplumu hedef göstererek, bu kişileri damgalamaya çalışıyorsunuz. Siz kendi konularınıza odaklanın” diye konuştu.
    Theo Francken’ın da partisi Milliyetçi Yeni Flaman İttifakı (N-VA) Milletvekili Sarah Smeyers de teklifi memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, bunun şiddet içerikli olay ve saldırılarla mücadeleyi kolaylaştıracağını öne sürdü.

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