Bakan Bak: "Sarıkamış bu vatanı vatan kılmak için birer örnek"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla "Gençlik Şühedanın İzinde" temasıyla düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğine katıldı.

Bak, yürüyüş öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılında Sarıkamış şehitlerimizi ve vatanı için gözünü kırpmadan şehit düşen dedelerini anmak için toplandıklarını belirterek, "Gençlerimiz, on binlerce gencimiz şu anda buraya akın akın geliyor." diye konuştu.

Yürüyüşe çevre illerden de gençlerin katılımı olduğuna değinen Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sarıkamış üzerinde kar, karın altında Mehmet'im yatar sözlerini hatırlayarak bu toprakların altında gözünü kırpmadan vatanı için şehit olan 90 bin şehidimizi anmaya geldik. Tüm Türkiye'ye, vatandşlarımıza, halkımıza Sarıkamış'ı tekrar hatırlatmak için bu kahramanlık destanınında gözünü kırpmadan vatanı için şehit olan dedelerimizi anmak için buradayız. Gençlerimiz çok heyecanlı ve akın akın meydana geliyor. Vatanı için şehit olan dedelerimizi rahmetle anıyoruz."

Bak, son dönemdeki terörle mücadele operasyonlarına işaret ederek, "Şu anda ülkemizi, vatanımızı korumak için terörler mücadele için operasyon yapan tüm güvenlik güçlerimize selamlarımız iletiyoruz. Bu vatanın vatan kalması için şehit düşenleri rahmetle anıyoruz. Sarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı bu vatanı vatan kılmak için birer örnektir." ifadesini kullandı.

Sarıkamış şehitlerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı organizesinde ülkenin 81 ilinde anıldığı bilgisini paylaşan Bak, Sarıkamış'ta da ülkenin dört bir yanından gelen gençlerin şehitler için yürüdüğünü vurguladı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan da Sarıkamış'ta şehit düşen şühedanın ruhunu gençlere aşılamak istediklerini vurgulayarak, "15 Temmuz 2016 şunu gösterdi ki gençler 100 sene önce dedeleri nineleri hangi ruhla, hangi bilinçle daha doğrusu millet olma şuuruyla nasıl bir mücadele vermişler onu hepimize gösterdiler." dedi.

"DONMAK PAHASINA ÜLKEYİ SAVUNMAK İÇİN ŞEHİT OLDULAR"

Sarıkamış'ta verilen mücadeleye değinen Arslan, "Onlar, Sarıkamış'ta, yaşına başına bakmadan, gözünü kırpmadan, donmak pahasına bu ülkeyi savunmak için Allahuekber dağlarında şehit oldular. Nitekim 1064'de Sultan Alparslan'ın Anadolu'ya girdiği bu coğrafya sadece Kars bölgesinde 1 buçuk milyon şehit vermiş. Yine 1000'li yıllarda Türklerin Anadolu'ya ayak basması için öncü olarak gelen Ebül Hasan Harakani ve alperenleri de bu coğrafyadaki ilk şehitlerimiz. İşte o şehitlerimizi, 90 bin Sarıkamış şehidini anmak, 15 Temmuz şehitlerini anmak, ister içeride ister dışarıda ülkemizin bekası, istikbali ve istiklali için mücadele edenlerin hangi ruhla şehadet şerbeti içtiğini iyi anlamak ve gelecek nesillere iyi anlatmak için toplandık." diye konuştu.

Bakan Arslan, şunları söyledi:

"Gençler, bir olursak beraber olursak etnik ayrımcılık, dindi mezhepti kültür farkıydı demeden hep beraber meydanlara inersek istikbalimize istiklalimize iyi sahip çıkarız. Ecdadı da o şekilde daha iyi anlarız ve anarız. Çünkü ecdat Yemen'den, Selanik'ten, Balkanlar'dan, Musul'dan, Bağdat'tan, Bakü'den Sarıkamış'a gelmişti. Onları burada toplayan bir olma beraber olma millet olma şuuruyla mücadele etme anlayışıydı. İşte gençlere bunu anlatmaya çalışıyoruz."

SARIKAMIŞ'TA ONBİNLERCE KİŞİ ŞEHİTLER İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Gençlerin milli şuuru anlamasından memnun olduklarını ifade eden Arslan,, "İnşallah geçmişimizi iyi bilerek sağlam bile gelecek kurma adına emin adımlarla yürüyoruz. Bu konuda sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Binali Yıldırım'a himayelerinden dolayı teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Yürüyüşe yoğun katılım olduğunu vurgulayan Arslan, "Gençlik ve Spor Bakanımız Bak ve bakanlık mensuplarına teşekkür ediyorum. Gerçekten 81 ilde gençler, yaşlılar, genç görünenler bugün yürüyor. Sarıkamış'ta da onbinleri ağırlıyoruz. Bu etkinliğin de amacı unutmamak unutturmamak, sağlam bir şekilde geleceğe yürümek. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.