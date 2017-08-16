MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Bakan açıkladı: 3 Ağustos'tan 5 Eylül'e kadar köprü ve otoyollar ücretsiz

    Bakan açıkladı: 3 Ağustos'tan 5 Eylül'e kadar köprü ve otoyollar ücretsiz

    İHA
    16 Ağustos 2017 - 23:00Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 23:04

    Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kurban Bayramına ilişkin, "30 Ağustos Çarşamba günü başlamak üzere, 5 Eylül Salı günü sabah 07.00’ye kadar, "Yap, işlet, devret" köprüleri hariç, köprü ve otoyollar ücretsiz olacak" dedi.

    Ayrıntılar geliyor...


     

    Etiketler: köprü , otoyol , ücretsiz
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri