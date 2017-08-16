Bakan açıkladı: 3 Ağustos'tan 5 Eylül'e kadar köprü ve otoyollar ücretsiz

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kurban Bayramına ilişkin, "30 Ağustos Çarşamba günü başlamak üzere, 5 Eylül Salı günü sabah 07.00’ye kadar, "Yap, işlet, devret" köprüleri hariç, köprü ve otoyollar ücretsiz olacak" dedi.

Ayrıntılar geliyor... "30 Ağustos Çarşamba başlama üzere 5 Eylül Salı günü sabah 07.00’ye kadar, YİD projeleri hariç,köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.” pic.twitter.com/OWwVark5hw — Ulaştırma Bakanlığı (@UDHB) 16 Ağustos 2017

