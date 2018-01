Bahçeli: ABD suç üstü yakalanmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Artık oyalanacak vakit kalmamıştır. Dün olduğu gibi bugün de meydan şeytana bırakılmayacaktır. Terör örgütlerine karşı tarihin en şiddetli ve etkili mücadele ruhu çok şükür devrededir. Bundan memnunuz, destek ve katkımızı sürdürüyoruz. FETÖ, PKK, PYD, YPG, IŞİD Türkiye düşmanlığında buluşmuş hıyanet ortaklarıdır.

15 Temmuz 2016 hain FETÖ darbe teşebbüsü ile vahim boyut kazanan terör süreci ülkemizi yakın markaja almıştır. Türk milleti 15 Temmuz'da vahşi ve vandal bir saldırıya maruz kalmışlardır. Allah muhafaza FETÖ başarsaydı Türkiye işgale uğrayacak, cumhuriyet tasfiye edilecekti. FETÖ başarsaydı Türkiye iç savaş şartlarına mahkum kalacaktı. Yıllar içinde devletin hücrelerine kadar sızan, yargıdan üniversitelere, eğitimden medyaya kadar girmedik yer bırakmayan hainler Türkiye'yi ele geçirmekle görevlendirilmişlerdi.

Türk Milleti ihaneti durdurdu. Gasp edilen uçaklardan atılan her bombanın, her füzenin masumlara sıkılan her kurşunun hesabı alçaklardan, Pensilvanyalı canilerden bir bir sorulmaktadır. Teröristbaşı halen Pensilvanya'daki inindedir. ABD tarafından açıkça korunmaktadır, kollanmaktadır. Türkiye'nin tüm mücadelelerine rağmen bu hain Türkiye'ye iade edilmemiştir. FETÖ'yü ABD'den ayrı düşünmek, geldiğimiz bu aşamada makul bir izah tarzı olmayacaktır. Kaçak güreşmeye lüzum yoktur, kıvırmaya hiç gerek yoktur. Kapanmamış bir hesabımız vardır, er ya da geç bu hesap görülecektir.

"FÖTÜ İBLİSİ SON KOZUYLA MÜCADELEYE GÖLGE DÜŞÜRMENİN HESABINDADIR"

15 Temmuz 2016'dan sonra toplam 159 bin 506 kişi gözaltına alınmış, 47 bin 523 kişi tutuklanmıştır. 2017 yılında da 50 bine yakın gözaltı, 48 bin kişi tutuklanma tedbiri ile karşılaşmıştır. Mücadelenin azimle devamı elzem ve acildir. Mor Beyin ile Bylock programına yönlendirildiği saptanan 11 bin 480 kişinin masum olduğu da anlaşılmıştır. Mor Beyin karmaşası tartışmaları alevlendirmiştir. Örgüt her yolu denemekte, her tezgah ve tehditten medet ummakta, kripto yüzleri perdelemek için oyun kurmaktadır. FETÖ iblisi son kozu ile son komploları ile mücadeleye gölge düşürmenin hesabındadır.

"PKK, PYD'DEN ORDU KURULURSA..."

Türkiye’nin kiralık terör örgütleriyle teslim alınması dayatılmaktadır. ABD Suriye’de uluslararası hukuku açıkça çiğnemektedir.

ABD Dışişleri YPG’ye silah verilmeyeceği duyurmuştu. ABD’nin YPG aşkı kara sevdaya dönüşmüş, kanlı ortağını ödüllendirmeye devam etmiştir. ABD, Türkiye’ye kast etmek için kuyruğa girenlerin geçim kapısı haline gelmiştir. Bu ülkenin her taşın altında eli, her telde parmağı, her saldırganlıkta izi vardır. Terör örgütlerine sözde ordu kurdurulması ne demektir? ABD böyle bir kepazeliğe nasıl onay vermiş? PKK, YPG, PYD’den ordu kurulursa bundan sonra dünyanın huzur ve istikrarından, ülkeler arası kalıcı işbirliğinden kimler nasıl bahsedebileceklerdir?

ABD’nin çete mantığında kurtulamaması tek kelimeyle ayıptır, ahlaksızlıktır. PYD ile anlaşma yapıldığı, heyetin bölgeye intikal ettiği yazılıp çizilmektedir. Kandil’den gelen canilere eğitim verildiği gazete sayfalarındadır.

Terör örgütü PKK-PYD, ABD mihmandarlığıyla Suriye’nin yüzde 25’ini kontrol altına almış bulunmaktadır. ABD fiilen işgal gücü gibi davranarak Suriye’de 12 askeri üs kurmuştur. Kirli emelleriyle simsiyah kesilen Beyaz Saray yönetimi, 30 bin kişilik sözde kuzey ordusu kurmak için kollarını sıvamıştır. Sözde sınır birliklerinin komutanı paravan yapı olan Suriye demokratik Güçleri’nin olacaktır. İddialar böyledir. Peki Suriye demokratik güçleri ne demektir? PKK’lıların PYD’lilerin kendilerini emniyete aldığı bir kanlı maskedir.

Bu ne rezalettir? Nasıl bir ihanettir? Sınır demek devlet demektir. Sınır demek egemenlik alanlarının çizildiği yer demektir. Ordu demek aynı zamanda devlet emaresi, bağımsızlık alametidir. ABD, PKK PYD’ye devlet kurmuştur da bizim mi haberimiz olmamıştır? Gelişmeler karşısında sözde kuzey ordusunun kurulmasıyla ilgili haberlerin ifşa olması üzerine ABD büyükelçiliği maslahatgüzarı dışişleri bakanlığına çağrılarak izahat talep edilmiştir.

ABD, terör örgütleriyle suçüstü basılmıştır. Suriye’nin toprak bütünlüğü küstahça ateşe atılmıştır. Hedeflenen Suriye’nin işgalini genişleterek, Türkiye’yi haçlı birlikleriyle abluka altına almaktır. Türkiye şu saatten sonra ‘herkes şerefi kadar konuşsun’ dese, sus pus birini kollayacak pek çok hasım devlet kendisini gösterecektir. Anamızın duasıyla geldik, hocanın selasıyla da gideriz. Ancak Türkiye’ye parmak sallayanlara, tehditvari bir dille Türk milletini dize getirmeyi aklından geçirenleri anasından doğduklarına da pişman ederiz. Biz muzaffer bir milletiz. Gürültüye pabuç bırakmayız. Çizmeyi aşanlara eyvah dedirtecek güçteyiz. Eyvallahımız yoktur.

Bu itibarla Türk devleti, terörizmi kaynağında imha etmek için harekete geçmelidir. Afrin’e bir şafak vakti girip, terör koridorunun Akdeniz ile bağlantı yollarını kesmek helal-i hakkımızdır. Afrin temizlenmeli, diğer fitne kaynakları, terörist üreme alanları yerle bir edilmelidir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin can pahasına yanındayız. Devletin şanını lekeletmemeye kararlıyız, yiğit askerlerimizin duacısıyız. Allah kazamızı mübarek kılsın.