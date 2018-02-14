Bağışlar çığ gibi büyüdü

Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü emekli Tümgeneral Yaşar Bal, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila’nın ‘Gözün arkada kalmasın Mehmetçik’ yazısının da etkisiyle vakfa bağışların arttığını söyledi. Yaşar Bal şöyle konuştu: “Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, vatanımızın, milletimizin güvenliği için gözünü kırpmadan canlarını vererek şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerimizin bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına, gazi ve engelli Mehmetçiklerimize sosyal ve ekonomik destek sağlayarak çocuklarına üniversite seviyesi de dahil öğrenim yardımı yapmaktadır. Mehmetçik Vakfı 36 yılda 51 bin kişiye, 712 milyon lira destekte bulunmuştur. Son dönemlerde yardımsever halkımızın Mehmetçik Vakfı’na yaptığı bağışlar çığ gibi büyümektedir. Özellikle gerek Hürriyet Gazetesi’nde Mehmetçik Vakfı ile ilgili yazının yer alması, gerek medyadaki diğer haberler ile kamuoyunun artan hassasiyeti nedeniyle Mehmetçik Vakfı’na yapılan bağışlar en üst seviyeye ulaşmıştır. Yardımsever yüce Türk milletine, şehit aileleri, gazilerimiz, şu anda Zeytin Dalı harekâtına devam eden erinden en yüksek rütbeli generaline kadar tüm Mehmetçikler adına teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz.”

YOĞUNLUKTAN SİTE KİLİTLENDİ

Zeytin Dalı harekâtının 26’ncı gününde, binlerce vatandaş Mehmetçik Vakfı’na bağış yaptı. Vakfın internet sitesi yoğunluktan dolayı kilitlendi.

BAĞIŞ YAPIN

Vatandaşlar, şehit ve gazi Mehmetçik ailelerine destek olmak için Mehmetçik Vakfı’na, ‘www.mehmetcik.org.tr’ adresinden bağış yapabiliyor.

Mehmetçik Vakfı’na, online bağış sistemiyle kredi kartlarıyla veya anlaşmalı banka şubelerine giderek özel ekranlar aracılığıyla bağış yapılabiliyor.

SMS ile de vakfa bağış yapılabiliyor. SMS ile bağışta bulunabilmek için tüm cep telefonu operatörlerinin faturalı hatlarından 2582’ye ‘MEHMETÇİK’ yazıp kısa mesaj gönderilmesi yeterli oluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı’na banka yoluyla bağış yapmak isteyenler İş, Ziraat, Vakıflar, Halk, Garanti, Yapı Kredi, AK, TEB, ING, Finans, Denizbank ve Fiba bankaları üzerinden, vakfın internet sitesinde belirtilen şube ve İBAN numaraları ile işlem yapabiliyorlar.

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na bağış yapmak için ise vakfın internet sitesi üzerinden belirtilen şube ve İBAN numaraları ile İş, AK, Ziraat, Vakıf, Halk, Garanti bankalarına müracaat edilebilir.