Bademli pastalar da ‘kara liste’ye alındı

FRANSA Tarım Bakanlığı, daha önce Hollanda’da üretilen ve Fransa’da sekiz ayrı süpermarket zincirinde satışa sunulan 17 farklı marka yassı çöreğin toplatılması kararı hatırlatıldı. Yapılan incelemeler sonrasında yasaklı yassı çörek listesine yeni eklemeler yapıldığı, ayrıca Hollanda’dan ithal edilen değişik markalara ait bademli pastaların da yasaklılar arasına alındığı duyuruldu.

Bakanlık, bu ürünlerde insan sağlığını önemli ölçüde etkileyecek bir riskin olmadığını ancak yapılan testlerde izin verilen kilogram başına 0,005 miligram oranından daha fazla böcek ilacı fipronil tespit edildiğini bildirdi.