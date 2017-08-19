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    Bademli pastalar da ‘kara liste’ye alındı

    AA
    19 Ağustos 2017 - 15:29Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 15:29

    Fransa, Avrupa’yı sarsan böcek ilaçlı yumurta krizinin ardından satışı iptal edilen ve piyasadan toplatılan ürünler listesine Hollanda kaynaklı bademli pastalar frangipane’i de ekledi.

    FRANSA Tarım Bakanlığı, daha önce Hollanda’da üretilen ve Fransa’da sekiz ayrı süpermarket zincirinde satışa sunulan 17 farklı marka yassı çöreğin toplatılması kararı hatırlatıldı. Yapılan incelemeler sonrasında yasaklı yassı çörek listesine yeni eklemeler yapıldığı, ayrıca Hollanda’dan ithal edilen değişik markalara ait bademli pastaların da yasaklılar arasına alındığı duyuruldu. 

    Bakanlık, bu ürünlerde insan sağlığını önemli ölçüde etkileyecek bir riskin olmadığını ancak yapılan testlerde izin verilen kilogram başına 0,005 miligram oranından daha fazla böcek ilacı fipronil tespit edildiğini bildirdi.

    Etiketler: yumurta krizi , bademli pasta , Hollanda
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