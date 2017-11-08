BabasÄ± tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len YiÄŸitcan'Ä±n acÄ±lÄ± annesi konuÅŸtu

YiÄŸitcan'Ä± 8 yerinden bÄ±Ã§aklayarak Ã¶ldÃ¼ren baba, cezaevine giderken dahi eÅŸi Neriman T.yi telefonla tehdit ettiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â

TÃ¼rkoÄŸlu'nun son telefon hakkÄ±nÄ± kullanÄ±p eÅŸini aradÄ±. Cani baba, telefonu aÃ§an komÅŸuya "Ben Nezir" diyerek eÅŸini telefona isteyip tehditlerde bulunduÄŸu, Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶nen komÅŸunun ise kendisine beddua edip telefonu kapattÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

NASIL KIYDI OÄžLUMA

AcÄ±lÄ± anne Neriman T.: "NasÄ±l oldu bilmiyorum nasÄ±l kÄ±ydÄ± ona. GÃ¶zÃ¼nÃ¼n iÃ§en bakarak mÄ± vurdu nasÄ±l vurdu. Ben vurmaya kÄ±yamadÄ±m oÄŸluma. Ä°lkin doÄŸalgazla zehirlemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ± benim oÄŸlumu, oÄŸlumu polis yardÄ±mÄ±yla Ã¶lÃ¼mden kurtardÄ±m. Gece karakola aldÄ±lar sabah geri Ã§Ä±ktÄ±. Bana zarar verir dedim ben tahmin etmedim oÄŸluma bir ÅŸey yapsÄ±n. Åžimdi deliliÄŸe vuruyor akli dengesi yerinde olmadÄ±ÄŸÄ±na dair rapor almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. En aÄŸÄ±r ceza neyse verilmesi lazÄ±m" (AkÅŸam)