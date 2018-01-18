Babanın katile isyanı: Neden yaptın bunu

13 Mart 2017’de yaşanan olayda Yürek, akrabalarıyla birlikte apartmanın bodrum katına inmiş burada tanımadıkları 6-7 kişilik bir grup Telli ailesinin üzerine doğru ateş etmeye başlamıştı.



Duruşmada söz alan hala Aysel Telli, yeğenini vuran kişiyi daha önce de teşhis ettiğini söyleyerek, “Ateş eden şahıs şu anda duruşma salonunda bulunan Ümit Yürek isimli şahıstır. Üzerimize doğru hedef gözeterek ateş etti” dedi.



Tutuklu sanık Ümit Yürek ise suçlamayı kabul etmedi. Hayatını kaybeden genç kadının babası ise Rifat Telli katil şüphelisi Ümit Yürek’e “Ben kızımı vatana millete hayırlı bir insan olsun diye zor şartlarda büyüttüm, okuttum. Seni tanımam etmem, hiçbir alıp veremediğim yoktu. Neden yaptın bunu’” diye bağırdı.



Mahkeme ifadesi alınamayan tanıklar hakkında zorla getirilme kararı çıkararak duruşmayı erteledi.



