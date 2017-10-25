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    ‘Baba Bush beni tekerlekli sandalyeden taciz etti’

    Hürriyet Haber
    25.10.2017 - 14:15 | Son Güncelleme:

    Amerikalı aktris Heather Lind, 93 yaşındaki ABD Eski Başkanı George H.W. Bush’un, bir davette kendisini tekerlekli sandalyeden taciz ettiğini iddia etti.

    Dizilerle adını duyuran Lind (34), Instragram üzerinden paylaştığı bir fotoğraf ile iddiasını gündeme taşıdı.Fotoğrafın altına açıklama yazan güzel oyuncu, bundan tam 4 yıl önce yeni bir televizyon programı için ABD Eski Başkanı George H. W. Bush (Baba Bush) ile bir araya geldiğini ve paylaştığı fotoğraf çekildiği sırada tacize uğradığını söylüyor. 

    Yazdığı açıklamada Lind, görüşme sonrası fotoğraf çekildiği sırada, Baba Bush’un kendisini tekerlekli sandalyeden elle taciz ettiğini öne sürdü. Lind, Bush’un eşi Barbara Bush’un da bu anı gördüğünü belirtiyor. Lind ayrıca, Bush’un güvenlik görevlisinin yanına geldiğini ve fotoğraf çekimi sırasında Bush’un yanında durmaması için kendisini uyardığını sözlerine ekliyor.

    ‘Baba Bush beni tekerlekli sandalyeden taciz etti’

    Lind açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “George H. W. Bush ile, benim de yer aldığım bir televizyon programı tanıtımında tanışma fırsatı buldum. Fotoğraf için poz verdiğimiz sırada bana cinsel tacizde bulundu. Elimi sıkmadı. Eşi Barbara yanındayken tekerlekli sandalyesinden arkama dokundu. Bana pis bir şaka yaptı.”

    ÖZÜR DİLEDİ

    İngiliz Daily Mail gazetesininin haberi üzerine açıklama yapan ABD Eski Başkanı Bush, yaşananlar için özür dileyerek şaka yapmaya çalıştığını, amacının Lind’i rendice etmek olmadığını belirtti.

    Etiketler: Heather Lind , George H.W. Bush , cinsel taciz
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