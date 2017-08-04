Ayhan Oğan’dan tartışma yaratan sözler: ‘Yeni bir devlet kuruyoruz, lideri de Erdoğan’

Programın konuklarından CHP’li Aytuğ Atıcı'nın OHAL kalkana kadar sakallarını kesmeyeceğini tekrarlaması ve FETÖ ile mücadelede yaşanan mağduriyetleri dile getirmesi üzerine Ayhan Oğan “Bunlar aslı astarı olmayan laflar” dedi ve ardından ‘yeni devlet’ yorumunda bulundu.

“15 TEMMUZ’DAKİ DEVLET İÇERİSİNDEKİ ODAKLANMIŞ BÜTÜN VESAYET MEKANİZMALARI DARMADAĞIN OLDU”

Ayhan Oğan “Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan'dır” dedi. Atıcı’nın “Ne demek yeni devlet? Mevcut devleti yıktınız mı?” sorusu üzerine ise Oğan, “Yapılan YAŞ toplantısı yeni bir Türk Silahlı Kuvvetleri’nin inşasıdır. Biz vesayet düzenini yıktık. 15 Temmuz’daki devlet içerisindeki odaklanmış bütün vesayet mekanizmaları darmadağın oldu. Bürokratik oligarşinin hakim olduğu devlet sistemi bitmiştir. Şimdi halkın doğrudan belirlediği bir sistem geliyor. Bunun kurucu lideri de Recep Tayyip Erdoğan’dır. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun, temel bir kimliği vardır 15 Temmuz’un. O kimlikte milli ve yerli kimliktir. Yeni kurulan oluşumun misyonu ve vizyonu da budur” diye konuştu. Oğan’ın sözleri sosyal medyada da çeşitli tepkilere neden oldu.

ÖZGÜR ÖZEL: SUÇ İŞLEMİŞTİR

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ayhan Oğan’ın sözlerine de sert tepki gösterdi. Oğan’ın anayasal düzeni bozmak istediği gerekçesiyle suç işlediğini savunan Özel, "Bir televizyondaki tartışma programında AK Partili bir eski yönetici biri çıkıp, ’15 Temmuz günü yeni bir devlet kurduk. Kabul etseniz de, etmeseniz de kurduk. Bu devletin kurucusu da Recep Tayyip Erdoğan’dır’ demiştir. Bu kişi, anayasal düzeni yıkma suçu işlemektedir. Ayhan Oğan denen bu zat, TCK 309’un maddesine göre açık suç işlemektedir. Anayasal düzeni yıkmayı kafaya koyduğunu açıkça söylemektedir. Buradan tüm Cumhuriyet savcılarını uyarıyoruz. Bu kişinin bu ifadeleri suç kapsamındadır. Bugün, anayasal düzene karşı işlenen suçlar en önemli suçlarken, savcıların hala harekete geçmemiş olmasını kabul edilebilir bulmuyoruz. TCK’nın 309’uncu maddesine göre parti olarak kendi hakkında suç duyurusunda bulanacağız" diye konuştu.



"AK PARTİ NE YAPACAK?"



Özel, AK Partili Oğan’ın hakkında partisi tarafından disiplin işlemleri başlatılmadığı takdirde bu söylemlerin AK Parti’nin söylemleri olarak tescil edileceğini öne sürerken, "AK Parti, 29 Ekim 1923’te kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti’nin yerine yeni bir devlet kurulduğuna ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk yerine bir başkasını kurucu olarak ilan edilmesine sessiz kalırsa bu ayıba ve rezalete ortak olmuş demektir. Yarından tezi yok AK Parti’den kurumsal bir açıklama bekliyoruz. AK Parti’nin sözcülerine, grup başkanvekillerine sesleniyoruz; ’Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ayhan Oğan’a ne yapacaksınız? Sırtını sıvazlayıp, aferin mi diyeceksiniz yoksa o meczuba haddini mi bildireceksiniz?" diye sordu.



"BU ÜLKENİN 1 KURUCUSU VARDIR"



"Bu ülkenin bir kurucusu vardır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür" diyen Milletvekili Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Paranın üzerindeki resim bu ülkenin kurucusuna aittir. Onun yerine bir başkasını kurucu olarak telaffuz etmek bu ülkeye de bu ülkenin şehit kanlarıyla sulanmış topraklarına da ihanettir. Dünyanın hiçbir yerinde kurucu liderlere dil uzatılmaz, yerine isim telaffuz edilmez. Kuruluş hikayesi ve kurucu liderler küçük düşürülmez. Bugün o meczup ağzı ile söylene bu yaklaşım AK Parti ve Türkiye Cumhuriyeti savcıları tarafından soruşturulmaz, kovuşturulmaz ve cezalandırılmaz ise bu kişinin ifadeleri yaygınlık kazanacaktır. Gizli ajanda açılmıştır.

Zihnin arkasındaki dudaklardan dökülmüştür. Allah şaşırtmıştır. Cami duvarına pislik yapılmıştır. Artık sizi bu milletin tokadından kimse koruyamaz. Ona da buna da dil uzattınız. Ama ne zaman bu ülkenin kurucu yerine bir başkasının adını söylediniz, şimdi milletin tokadı gelir. Milletin değerlerine saldırdınız bedelini er ağır şekilde ödeyeceksiniz. AK Parti ne için oy istemiş, şimdi ne yapmaktadır? Referandumda biz, ’Bu bir rejim değişikliğidir’ derken, Binali Yıldırım çıkıp, ’Bu bir sistem değişikliğidir’ diyordu. Başkanlık, başkanlık al sana başkanlık. Adam kendisini Atatürk’ün yerine koymaya çalıştı. Madem öyle bir söz söyleyecektiniz bunu referandum öncesinde de söyleseydiniz. ’Biz, yeni bir ülke inşa ediyoruz’ deseydiniz. ’Biz bu ülkenin kurucusu olarak Atatürk dışında birini görüyoruz’ deseydiniz. Bugün gelinen noktada madem bunları söylemediniz, yalan söyleyip kandırdınız, bu hainliğin ve ihanetin bedelini size vatandaş en ağır şekilde ödetecektir."

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