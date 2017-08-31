MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Aydın'daki bıçaklı kavgada 2 tuutklama

    Aydın'daki bıçaklı kavgada 2 tuutklama

    AA
    31.08.2017 - 00:08 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 00:08

    Aydın'ın Germencik ilçesinde 5 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın ardından gözaltına alınan 4 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Alınan bilgiye göre, önceki akşam ilçedeki bir eve balkonundan girerek içerideki 2 kişiyi bıçakla yaralayan ve daha sonra olay yerinden kaçan 4 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

    Germencik Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler M.Ü, Ö.B, E.A. ve F.Ü. adliyeye sevk edildi.  Mahkemeye çıkarılan zanlılardan M.Ü. ve Ö.B. tutuklanırken, E.A. ve F.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

     

    OLAY

    Önceki akşam F.Ü, M.Ü, E.A. ve Ö.B, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen S.Y'nin evine balkondan girmiş, S.Y. ve kardeşi F.Y'yi bıçakla yaralayıp kaçmıştı.

    Şüphelilerden F.Ü, M.Ü. ve E.A. olay yerine yakın bir yerde bıçakla yaralanmış halde bulunmuş, yaralılar Aydın Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. 

    Etiketler: aydın , bıçak , kavga , KAVGA
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri