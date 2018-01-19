Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>Avustralya’da drone iki genci boğulmaktan böyle kurtardı

Avustralya’da drone iki genci boğulmaktan böyle kurtardı

Hürriyet Haber
19.01.2018 - 13:51 | Son Güncelleme:

Dünyada droneların cankurtaran olarak kullanılması yönünde çalışmalar devam ederken dünyada ilk kez Avustralyada bir dron boğulmak üzere olan iki genci ölümden kurtardı.

15 ve 17 yaşlarındaki iki genç New South Wales (NSW) Lennox Head sahilinde akıntıya kapıldı. Sahildekilerden bir kişi kıyıdan yaklaşık 700m açıkta dalgalarla mücadele eden ikiliyi fark etti. Sahilde görevli olan cankurtaranlar, dalgalarla boğuşan gençlere drone ile şişirilebilir bir kurtarma botu gönderdi. İki genç boğulmaktan bu şekilde kurtuldu.

Eyalet başkan yardımcısı John Barilaro, kurtarma çalışmalarını tarihi olarak nitelendirdi. "Daha önce denizde yüzenleri kurtarmak için yüzme tertibatı olan bir drone kullanılmamıştı" dedi.

CSahilde görevli can kurtaran Jai Sheridan ise drone’u başlatıp kurtarma alanına uçurmanın ve botu bırakmanın yalnızca bir iki dakika sürdüğünü, normal yolla ulaşmanın üç katı daha uzun süreceğini belirtti. Drone’un kamerası da tüm kurtarma işlemini kaydetti. Avustralya sahillerinde dronelar aynı zamanda köpek balıklarını gözlemlemek için de kullanılıyor.

Etiketler: iha , insansız hava aracı
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri