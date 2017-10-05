Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Avukatın sır ölümü aydınlandı

    Avukatın sır ölümü aydınlandı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    05.10.2017 - 15:07 | Son Güncelleme:

    İstanbul Eyüp'te metruk bir binada cesedi bulunan İstanbul Barosu avukatlarından Serdar Yıldız'ın boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetle ilgili İstanbul Cinayet Büro Amirliği'nin gözaltına aldığı Ebubekir A., "Kız arkadaşıma laf attı, onun için boğdum" dediği öne sürüldü.

    Avukatın sır ölümü aydınlandıEyüp'te avukatlık bürosu bulunan avukat Serdar Yıldız, bir süre önce evden ayrılmış, baktığı davalarla da ilgilenmemeye başlamıştı. Ailesi kendisine ulaşamayınca polise kayıp başvurusu yaptı. Polis başvurunun ardından çalışma başlatırken, Eyüp'te metruk bir binada erkek cesedi bulundu.

    Yaklaşık 10 günlük olan cansız bedeninde yer yer bozulmalar oluşmuştu. Ailesi cesedi teşhis ederken, avukatın uyuşturucu bağımlısı olduğunu polise söyledi. Şüpheler uyuşturucudan ölüm üzerinde yoğunlaşırken Adli Tıp Kurumu, olayın cinayet olduğunu belirledi. Boyununda boğulma izi ve kıkırdağında kırılma vardı. Elle boğularak öldürülmüştü.

    Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, olay yerinde kemer ve ayakkabı bulmuştu. Avukat Yıldız'ın ise kemeri ve ayakkabısı yoktu. Katil zanlısı bunları almıştı.

    Polis, metruk binaya girip çıkan kişileri buldu. Alınan ifadeler, Ebubekir A.'yı işaret etti. Ebubekir A., annesiyle yaşadığı evde gözaltına alındı. Evde avukatın kemeri ve ayakkabısı çıktı.

    Bölgede 'Yeşilpınarlı Ebo' olarak tanınan Ebubekir A. ifadesinde, "Avukat tek başına binaya çıkıyordu. yanımda 3 arkadaşım vardı. Bizi çağırdı. 3 arkadaşım gelmedi. Bizim mahallemize gelerek binanın 4. katında uyuşturucu kullanıyordu. Sevgilime laf attı, tartıştık. Diğer 3 arkadaşım yukarı gelmedi. Boğazını sıktım, bayıldı zannettim. Su döktüm hareket etmiyordu. Ben de kemer ve ayakkabısını alarak kendim giydim. Oradan ayrıldım" dediği öne sürüldü.

    Ebubekir A. emniyetteki sorgusunun ardından savcılığa sevk edildi.

    Avukatın sır ölümü aydınlandı
    Ebubekir A.

    Avukatın sır ölümüAvukatın sır ölümü

    Etiketler: Serdar Yıldız , Eyüp , avukat , cinayet
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri