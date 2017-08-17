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    Avrupalı turiste ihtiyacımız var

    AA
    17 Ağustos 2017 - 09:59Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 09:59

    Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, 2018 ve sonrası için turizmde Avrupa ülkelerine yoğunlaşmaya ve Almanya, Hollanda, Danimarka, Belçika, İsveç gibi pazarlarda ciddi bir iyileşmeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

    ANTALYA’da düzenlenen ‘Geleneksel Ağustos Ayı Toplantısı’nda konuşan Yağcı, turizmin barış ve güvenlik noktasında stratejik bir sektör haline geldiğini belirtti. Dünyanın turizmi artık barış aracı olarak kullandığını vurgulayan Yağcı, “Kendi coğrafyamızda da bunu ciddi anlamda yaşıyoruz, hissediyoruz. Turizm ülkelerin ekonomisine çok ciddi değer katıyor ve büyük istihdam yaratıyor” dedi.

    Antalya’da turizmde istihdam rakamlarında 2015’e yaklaşıldığına dikkati çeken Yağcı, sektörün iyileşme kabiliyeti ve hızının son derece yüksek olduğunu belirtti. Türkiye’ye gelen turistte yüzde 40’lık bir artış olduğunu hatırlatan Yağcı, turizmden sağlanan gelirlerde ise düşüş olduğunu dile getirdi. Yağcı, Türkiye’de 2014 yılında turist başına harcamanın 828 dolar, dünyada ise bin dolar civarında olduğunu anlatarak, lanse edildiği gibi Türkiye’nin çok ucuz bir ülke olmadığını söyledi.

    CİDDİ İYİLEŞMEYE İHTİYACIMIZ VAR

    Bu yıl ve sonrası için turizmden gelirleri 2014 seviyesine getirmek gerektiğinin altını çizen Yağcı, şöyle konuştu:
    “Antalya’da Temmuz ayında bir milyon 859 bin turist geldi. Bu da yüzde 75’lik bir artış. Bizim en iyi yılımız 2014 yılı Temmuz ayı gelen turist sayısı 2 milyonda kaldı. 2014’e yaklaşan bir pazar yapısı var. Burada da Rusya kilit ülke konumunda. Bizim esas sıkıntımız Almanya, Hollanda, Danimarka, Belçika ve İsveç’tir. Bu pazarlarda ciddi bir iyileşmeye ihtiyacımız var, 2018 ve sonrası için.”
    Yağcı, Antalya’nın turizm anlamında güçlü bir şehir olduğuna ve toparlanmasının çok hızlı gerçekleştiğine dikkati çeken Yağcı, “2018 yılında Avrupa ülkelerine çok yoğunlaşmamız lazım.” ifadesini kullandı.

    Etiketler: ANTALYA , Erkan Yağcı , AKTOB , OTELCİLER BİRLİĞİ
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