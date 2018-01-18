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    Avrupa'da fırtına alarmı 

    AA
    18.01.2018 - 17:19 | Son Güncelleme:

    Avrupa şehirlerindeki fırtına ve kar yağışı birçok şehri alarma geçirirken, günlük hayatı da olumsuz etkiledi. Hollanda ve Almanya'da tren ve uçak seferleri durduruldu. Fransa'da rüzgarın hızı rekor seviyeye ulaştı, İsveç kırmızı alarma geçti. Romanya'da eğitime ara verildi.

    Avrupa genelinde etkili olan fırtına ve kar yağışı nedeniyle birçok ülkede tren seferleri ve uçuşlar durduruldu, eğitime ara verildi, yetkililer halkı olası mağduriyetlere karşı uyardı.

    Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), bazı bölgelerde kasırga gücüne yaklaşan fırtına nedeniyle ülkenin bazı yerlerinde kırmızı alarm diğer bölgelerde ise turuncu alarm (2. dereceden önemli) verildiğini duyurdu.    

    Avrupada fırtına alarmı

    Ülkede hızı saatte 140 kilometreye varan fırtına nedeniyle kara, hava ve demiryolu ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Hollanda'nın en büyük havaalanı Schiphol'deki uçak seferleri ve ülke genelindeki tren seferlerinin tamamı iptal edildi.     

    Güvenlik gerekçesiyle bazı tren istasyonları, çarşı merkezleri ve konteynerlerin devrilmesi sonucunda Rotterdam limanı kapatıldı.     

    Sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapan yetkililer, önemli işi olmayanlara dışarıya çıkmamaları çağrısında bulundu. Farklı yollarda toplamda 25 kamyonun devrilmesi sonucu ise çok sayıda otoban ulaşıma kapatıldı.     

    Avrupada fırtına alarmı

    Sabah başlayan fırtınada, evler ve binalar hasar gördü ve devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi. Öğrencileri taşıyan bir otobüsün fırtınanın etkisiyle yaptığı kazada şoför ve 5 öğrenci yaralandı.     

    Enschede ve Zwolle kentlerinde devrilen ağaç nedeniyle iki kişi öldü.     

    Turuncu alarma  verilen Belçika'da ise rüzgar hızının saatte 119 kilometreye ulaştı.     

    Etiketler: haberler , HABER , Haber
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