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    Avrupa’da 10 ölü

    Hürriyet Haber
    20.01.2018 - 00:46 | Son Güncelleme:

    FIRTINA ve şiddetli rüzgârlar kuzeybatı Avrupa’da etkili oluyor.

    Almanya, Hollanda ve Belçika’da en az 10 kişi hayatını kaybetti. Bu ülkelerde kamyonlar, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Pek çok uçuş iptal edildi. Kara ve demiryolu ulaşımı aksadı. Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), bazı bölgelerde kasırga gücüne yaklaşan fırtına nedeniyle ülkenin bazı yerlerinde kırmızı alarm diğer bölgelerde ise turuncu alarm (2. dereceden önemli) verildiğini duyurdu. Ülkede hızı saatte 140 kilometreye varan fırtına nedeniyle kara, hava ve demiryolu ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Hollanda’nın en büyük havaalanı Schiphol’deki uçak seferleri ve ülke genelindeki tren seferlerinin tamamı iptal edildi. Belçika’da ise rüzgâr hızı saatte 119 kilometreye ulaştı.

    Etiketler: gazetehaberleri , avrupa
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