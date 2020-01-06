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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 06.01.2020 - 10:39,Son Güncelleme:/

Zafer, Türkspor / Çağrıspor Nürnberg'in oldu

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Zafer, Türkspor / Çağrıspor Nürnberg'in oldu

Salon turnuvasında Türkspor / Çağrıspor Nürnberg, birinci oldu. Takım 18 Ocak tarihinde Wendelstein’da yapılacak olan 'Orta Frankonya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Nürnberg kentinde, Bavyera Futbol Federasyonu'nun düzenlediği Spor Toto salon turnuvasında yer alan Türkspor / Çağrıspor Nürnberg, Frankenhöhe bölge maçlarında grup birincisi olarak kupayı müzesine götürdü.

Türkspor / Çağrıspor Nürnberg, ilk maçında SV Eyüp Sultan’a 2-1 yenildi. Daha sonra Post SV Nurnberg’i 2-1, yenen Türkspor / Çağrıspor Nürnberg, Turnerschaft Fürth ile 1-1 berabere kaldı.

Yarı final karşılaşmasında ise, SC Germania ‘yı 2-1 yenerek, finalde ilk amaçta yenildiği SV Eyüp Sultan ile eşleşti. Bu kez, SV Eyüp Sultan’ı 1-0 yenen Türkspor / Çağrıspor Nürnberg, birinci olarak, 18 Ocak tarihinde, Wendelstein’da yapılacak Frankonya bölge şampiyonluğuna katılmaya hak kazandı.

Zafer, Türkspor / Çağrıspor Nürnbergin oldu
Türkspor / Çağrıspor Nürnberg’in kaptanı Necati Güler, kupayı Bavyera Futbol Federasyonu yetkililerinin elinden aldı.

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