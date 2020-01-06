Zafer, Türkspor / Çağrıspor Nürnberg'in oldu

Nürnberg kentinde, Bavyera Futbol Federasyonu'nun düzenlediği Spor Toto salon turnuvasında yer alan Türkspor / Çağrıspor Nürnberg, Frankenhöhe bölge maçlarında grup birincisi olarak kupayı müzesine götürdü.

Türkspor / Çağrıspor Nürnberg, ilk maçında SV Eyüp Sultan’a 2-1 yenildi. Daha sonra Post SV Nurnberg’i 2-1, yenen Türkspor / Çağrıspor Nürnberg, Turnerschaft Fürth ile 1-1 berabere kaldı.

Yarı final karşılaşmasında ise, SC Germania ‘yı 2-1 yenerek, finalde ilk amaçta yenildiği SV Eyüp Sultan ile eşleşti. Bu kez, SV Eyüp Sultan’ı 1-0 yenen Türkspor / Çağrıspor Nürnberg, birinci olarak, 18 Ocak tarihinde, Wendelstein’da yapılacak Frankonya bölge şampiyonluğuna katılmaya hak kazandı. Türkspor / Çağrıspor Nürnberg’in kaptanı Necati Güler, kupayı Bavyera Futbol Federasyonu yetkililerinin elinden aldı.