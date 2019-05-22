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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
22.05.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Zaafrani: ‘Yasağın içine ayrımcılık enjekte ettiler’

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Zaafrani: ‘Yasağın içine ayrımcılık enjekte ettiler’

Avusturya ulusal meclisinde geçen çarşamba günü görüşülen başörtüsü yasağı, Avusturya Halk Partisi (ÖVP), FPÖ ve Liste Jetzt oluşumundan iki milletvekilinin oylarıyla kabul edilmişti. Eğitimde Ayrımcılık Karşıtı Eşitlik Derneği (IDB) Başkanı Dr. Sonia Zaafrani, yasanın kipa ve patka gibi dini sembolleri dışarıda tutarak yalnız başörtüsüne yönelik olmasının ciddi bir ayrımcılık olduğunu ifade etti.

YASAĞIN, ne çocuk hakları ne de insan haklarıyla uyuştuğunun altını çizen Dr. Zaafrani, şunları söyledi: “IDB olarak yaklaşık 3 yıldır Avusturya eğitim sisteminde Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin noksansız bir şekilde uygulanması için çağrılarda bulunuyoruz ancak hükümet bu yasayla çok farklı bir yola meyletti. Hükümet yasanın içine ayrımcılık enjekte etti ki, bu büyük bir insan hakları ihlalidir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 29. maddesi okullarda hem öğrencilerin hem de eğitmenlerin din özgürlüğünü garanti altına alıyor. Çeşitli dinlere ait sembol ve kıyafetler dini yaşamın bir parçası. Otorite bu alanda baskıcı bir tutum sergilememeli.”

DİN ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKI İHLALİ
“Bu yasak, gönüllü olarak başörtüsü takan çocukların din özgürlüğü hakkını ihlal ediyor. Aynı zamanda çocukların eğitim hayatı ve eşit koşullarda eğitim alma imkanını olumsuz etkileyeceği gibi dışlanma ve marjinalleşmeye yol açarak, ayrımcılığı teşvik ediyor. Kurumumuz yaklaşık 3 yıldır ayrımcılığın olmadığı bir eğitim sistemi için mücadele veriyor. Hükümet, bu ayrımcı ve çocuk haklarıyla çelişen yasayı hayata geçirmemeli.”

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