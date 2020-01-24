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Haber Giriş: 24.01.2020 - 10:55,Son Güncelleme:/

Yıllar sonra müjdeli haber! Schumacher pisti kurtuldu...

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Yıllar sonra müjdeli haber! Schumacher pisti kurtuldu...

Yaklaşık 6 yıldır komada yaşam savaşı veren Michael Schumacher'in ailesini sevindirecek bir haber geldi.

Michael Schumacher hayranları efsane pilotla ilgili gelişmelerden dolayı büyük üzüntü yaşarken, uzun süre sonra ilk kez kendisiyle ilgili bir haberden dolayı sevinç yaşadılar.

Yıllar sonra müjdeli haber Schumacher pisti kurtuldu...
Schumacher ailesinin sahibi olduğu ve Michael Schumacher’in araba sürmeyi öğrendiği yer olan Almanya’nın Kerpen-Manheim bölgesindeki go-kart pisti için yıkım kararı alındı.
Yıllar sonra müjdeli haber Schumacher pisti kurtuldu...
Yıldız ismin çocukken ilk kez araba sürmeye başladığı ve sonrasında kendisinin adı verilen go kart pisti ile ilgili alınan karar, bölgenin maden şirketlerine peşkeş çekilmesinden kaynaklandı.
Yıllar sonra müjdeli haber Schumacher pisti kurtuldu...
Michael Schumacher Go-Kart Merkezi adını taşıyan tesis, belirlenen maden sahasının içinde kaldı. Linyit madeni sahasına sokulmasının ardından pist için yıkım kararı alındı.
Yıllar sonra müjdeli haber Schumacher pisti kurtuldu...
Ancak çevreci gruplar ve Schumacher hayranları yılmadan bu durumu protesto etti, bölgenin doğası ve pistin kurtarılması için eylemler yaptı. Yıllar süren bu mücadele sonunda sonuç verdi ve Schumi hayranlarını sevindiren gelişme duyuruldu.
Yıllar sonra müjdeli haber Schumacher pisti kurtuldu...
Federal hükümet, eyalet yönetimi ve enerji şirketlerinin yeni bir kömür anlaşmasına vardıkları ve bu anlaşmanın ardından Michael Schumacher’e ait yarış pistinin yıkılmayacağı duyuruldu.
Yıllar sonra müjdeli haber Schumacher pisti kurtuldu...
Bu bölgede linyet çıkarılmasını engelleyen kararın yoğun protestoların etkisinde alındığı belirtilirken, Michael Schumacher Fan Club Kerpen’deki başkanı Reiner Ferling konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Yıllar sonra müjdeli haber Schumacher pisti kurtuldu...
“Alınan kararı bu yaz go-kart pistinde kutlamak istiyoruz. Sebastian Vettel, Ralf ve Mick Schumacher, Heinz-Harald Frentzen gibi isimlerin de yetiştiği bir yer burası”.
Yıllar sonra müjdeli haber Schumacher pisti kurtuldu...
Daha geçtiğimiz ay bile yıkılmasına kesin gözüyle bakılan 550 üyeli kompleks ile ilgili verilen karar değişkliği ‘U dönüşü’ olarak nitelendirilirken, merkezin müdürü konumundaki Gerhard Noack da yaptığı açıklamada karardan mutlu olduklarını söyledi.

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