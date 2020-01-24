Yıllar sonra müjdeli haber! Schumacher pisti kurtuldu...

Michael Schumacher hayranları efsane pilotla ilgili gelişmelerden dolayı büyük üzüntü yaşarken, uzun süre sonra ilk kez kendisiyle ilgili bir haberden dolayı sevinç yaşadılar. Schumacher ailesinin sahibi olduğu ve Michael Schumacher’in araba sürmeyi öğrendiği yer olan Almanya’nın Kerpen-Manheim bölgesindeki go-kart pisti için yıkım kararı alındı. Yıldız ismin çocukken ilk kez araba sürmeye başladığı ve sonrasında kendisinin adı verilen go kart pisti ile ilgili alınan karar, bölgenin maden şirketlerine peşkeş çekilmesinden kaynaklandı. Michael Schumacher Go-Kart Merkezi adını taşıyan tesis, belirlenen maden sahasının içinde kaldı. Linyit madeni sahasına sokulmasının ardından pist için yıkım kararı alındı. Ancak çevreci gruplar ve Schumacher hayranları yılmadan bu durumu protesto etti, bölgenin doğası ve pistin kurtarılması için eylemler yaptı. Yıllar süren bu mücadele sonunda sonuç verdi ve Schumi hayranlarını sevindiren gelişme duyuruldu. Federal hükümet, eyalet yönetimi ve enerji şirketlerinin yeni bir kömür anlaşmasına vardıkları ve bu anlaşmanın ardından Michael Schumacher’e ait yarış pistinin yıkılmayacağı duyuruldu. Bu bölgede linyet çıkarılmasını engelleyen kararın yoğun protestoların etkisinde alındığı belirtilirken, Michael Schumacher Fan Club Kerpen’deki başkanı Reiner Ferling konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Alınan kararı bu yaz go-kart pistinde kutlamak istiyoruz. Sebastian Vettel, Ralf ve Mick Schumacher, Heinz-Harald Frentzen gibi isimlerin de yetiştiği bir yer burası”. Daha geçtiğimiz ay bile yıkılmasına kesin gözüyle bakılan 550 üyeli kompleks ile ilgili verilen karar değişkliği ‘U dönüşü’ olarak nitelendirilirken, merkezin müdürü konumundaki Gerhard Noack da yaptığı açıklamada karardan mutlu olduklarını söyledi.