Philipp Lahm'dan itiraf; "Barça beni istedi"
Bayern Münih ve Alman Milli Takımı'nın efsane oyuncularından Philipp Lahm, ülkesinin basınına çarpıcı açıklamalar yaptı.
İşte Philipp Lahm'ın açıklamaları;
"Barcelona beni istedi. İnanılmaz derecede güçlüydüler. Orada birkaç kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilirdim. Ama bunları Bayern Münih'te başarmak benim için daha önemliydi"
GÖREVİ REDDETTİM ÇÜNKÜ...
"Bayern Münih'in sportif direktörlük telifini reddettim çünkü takımda yakın arkadaşlarım vardı. Aniden o oyuncularından patronu olacaktım. Doğru olmazdı"
KOVAC'A DESTEK
"Bayern Münih her zaman çözüm buldu. Yine zirvede olacaklardır. Ayrıca Niko Kovac'ın bunun üstesinden geleceğine eminim"
LÖW'E GÜVEMELİYİZ
"Dünya Kupası'nda kısa bir süre, Löw açıklamalar yaptı ve göreve devam edecek enerjiye sahip olduğunu söyledi. Rusya'da olanları telafi etmek istediğini vurguladı. Bu açıklamalarına güvenmeliyiz."
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