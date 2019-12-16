Almanya'da yılın sporcuları ödüllerini aldı. Uzun atlamada dünya şampiyonu olan Malaika Mihambo yılın en başarılı kadın sporcusu, atlet Niklas Kaul de yılın en başarılı erkek sporcusu ödülünün sahibi oldu. Takım kategorisinde Alman Kayak Milli Takımı birincilik ödülüne layık görüldü.

Baden Baden kentinde bu yıl 73. kez verilen yılın sporcu ödüllerine çok sayıda ünlü isim katıldı. Alman spor gazetecilerinin oylarıyla belirlenen yılın sporcuları ödülünü kadınlarda, Doha'da yapılan dünya atletizm şampiyonasında uzun atlamada Almanya'ya altın madalya kazandıran 25 yaşındaki atlet Malaika Mihambo aldı. İkinciliği atlet Anne Haug seçilirken, üçüncülüğü ise atlet Gesa Krause seçildi. Erkeklerde ise 10 ayrı disiplinde yarışan ve birinci olan 21 yaşındaki Niklas Kaul yılın en başarılı sporcu ödülünü aldı. Erkeklerde atlet Jan Frodeno ikinci, kayakçı Markus Eisenbichler üçüncü seçildi. Markus Eisenbichler, Karl Geiger, Richard Freitag ve Stephan Leyhe'den kurulu Alman kayak takımı spor gazetecilerinin oylarıyla yılın takımı seçilirken, kürek takımı ikinci, Kevin Krawietz ve Andreas Mies'den oluşan tenis takımı da üçüncü seçildi.