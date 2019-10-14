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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 14.10.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Emre Can rekor kırdı

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Emre Can rekor kırdı

Alman milli takımı futbolcusu Emre Can bir rekorun sahibi oldu.

25 yaşındaki Emre, Estonya ile oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu eleme maçında kırmızı kartla oyundan atıldı.

Maçın 14. dakikasında kırmızı kart gören 25 yaşındaki futbolcu, Alman milli takımında en erken kırmızı kart gören futbolcu rekorunu ele geçirdi. Daha önce bu rekoru Robert Huth elinde tutuyordu.

Huth, 2005 yılında Kuzey İrlanda ile oynana maçın 15. dakikasında kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Juventus ile sözleşmesi bulunan Emre Can, şimdiye kadar 24 kez Alman A milli takım formasıyla sahaya çıktı.

Emre Alman milli takım adına bir de gol attı. Emre, ayrıca Alman U15, U16, U17, U18 ve U21 milli takımlarında da oynadı. Ünlü futbolcunun bu takımların formasıyla 21 golü bulunuyor.

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