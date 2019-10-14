Emre Can rekor kırdı
Alman milli takımı futbolcusu Emre Can bir rekorun sahibi oldu.
25 yaşındaki Emre, Estonya ile oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu eleme maçında kırmızı kartla oyundan atıldı.
Maçın 14. dakikasında kırmızı kart gören 25 yaşındaki futbolcu, Alman milli takımında en erken kırmızı kart gören futbolcu rekorunu ele geçirdi. Daha önce bu rekoru Robert Huth elinde tutuyordu.
Huth, 2005 yılında Kuzey İrlanda ile oynana maçın 15. dakikasında kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Juventus ile sözleşmesi bulunan Emre Can, şimdiye kadar 24 kez Alman A milli takım formasıyla sahaya çıktı.
Emre Alman milli takım adına bir de gol attı. Emre, ayrıca Alman U15, U16, U17, U18 ve U21 milli takımlarında da oynadı. Ünlü futbolcunun bu takımların formasıyla 21 golü bulunuyor.
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