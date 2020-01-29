TÖRENDE, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin birer konuşma yaptı. Steinmeier, ırkçılığın, yabancı ve Yahudi düşmanlığının, otoriter düşüncelerin tekrar Almanya’ya dönmesine karşı uyarılarda bulundu. Buna karşı kararlıca mücadeleye çağıran Steinmeier, “Yeni çağda eski barbarlığa karşı ayağa kalkalım. Biz, eski barbarlığın artık geçmişte kaldığına inanıyorduk. Ama öyle değil. Geçmişteki kötü ruhlar bugün yeni kılıklarla karşımıza çıkıyor” dedi.

Steinmeier sözlerini şöyle sürdürdü: “Korkarım biz buna hazır değildik. Zaman işte bizi tam bu noktada sınavdan geçiriyor. Bizim bu sınavı kazanmamız lazım. Bunu tarih önündeki sorumluluğa, kurbanlara ve hayatta kalanlara borçluyuz.”





‘ALMANYA’NIN YÜKÜ BÜYÜK’

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Avrupa’yı kendi temel değerlerini savunmaya çağırdı. Avrupa’dan milliyetçilik, Yahudi ve yabancı düşmanlığı gibi eski ruhların yeniden yeşermeye başladığı uyarısında bulunan Rivlin, Almanya’nın buna karşı mücadelede özel sorumluluğu bulunduğunu vurguladı: “Almanya’nın omuzlarındaki sorumluluk yükü çok büyük.”