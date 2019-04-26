Yaşar Üniversitesi 18 yaşında
‘Bilim, birlik ve başarı’ ilkeleri ışığında geleceği şekillendirecek bireyleri yetiştirme hedefiyle İzmir’de kurulan Yaşar Üniversitesi, 18’inci yaşını kutladı.
SELÇUK Yaşar’ın, bilim, birlik ve başarı ilkeleriyle geleceği şekillendirecek bireyleri yetiştirme amacıyla 18 yıl önce kurduğu Yaşar Üniversitesi, kuruluş yıl dönümünü Selçuk Yaşar Kampüsünde düzenlenen törenle kutlandı.
Törende yaptığı konuşmasına “Üniversitemiz ‘geleceği şekillendirecek bireyleri’ yetiştirmeye devam ediyor” sözleriyle başlayan Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, “Bilim, birlik ve başarı ilkeleriyle küresel ölçekte yenilikçi ve sürdürülebilir bir üniversite olmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Mevcut akademik ve idari kadrolarımız ile aramıza yeni katılan bilim insanlarımızın katkıları ve özverili çalışmaları sayesinde her geçen gün daha da güçleniyoruz. Bilim, sanat ve tasarım kültürünü benimseyen, yerel ve küresel anlamda toplumun gelişmesine katkıda bulunan bir üniversite olma hedefine doğru, koşar adımlarla ilerliyoruz. Kurulduğumuz ilk günün heyecanı ve özgüvenimizle, bu hedefleri gerçekleştireceğimizden hiç şüphem yok” dedi.
ÖĞRENME HEYECANIMIZI YİTİRMEYECEĞİZ
Yaşar Üniversitesi’nin, İzmir ve Ege’de olduğu kadar Türkiye geneli ve yurtdışında da yükselen bir değer olmayı sürdürdüğüne dikkati çeken Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer ise şunları söyledi: “18 yaş, insan hayatında yetişkinliğe adım olarak görülür. Biz bu yeni yaşımızda küçük bir çocuğun gözlerindeki öğrenme heyecanını yitirmeden yolumuza devam edeceğiz.”
Törende ‘Bilim, Birlik, Başarı’ ödülleri kapsamında başarılı idari birimler, temsiliyet başarısı, eğitimde başarı, başarılı araştırmacı ve akademik onur ödülleri verildi.
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