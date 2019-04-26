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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
26.04.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Yaşar Üniversitesi 18 yaşında

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Yaşar Üniversitesi 18 yaşında

‘Bilim, birlik ve başarı’ ilkeleri ışığında geleceği şekillendirecek bireyleri yetiştirme hedefiyle İzmir’de kurulan Yaşar Üniversitesi, 18’inci yaşını kutladı.

SELÇUK Yaşar’ın, bilim, birlik ve başarı ilkeleriyle geleceği şekillendirecek bireyleri yetiştirme amacıyla 18 yıl önce kurduğu Yaşar Üniversitesi, kuruluş yıl dönümünü Selçuk Yaşar Kampüsünde düzenlenen törenle kutlandı.
Törende yaptığı konuşmasına “Üniversitemiz ‘geleceği şekillendirecek bireyleri’ yetiştirmeye devam ediyor” sözleriyle başlayan Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, “Bilim, birlik ve başarı ilkeleriyle küresel ölçekte yenilikçi ve sürdürülebilir bir üniversite olmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Mevcut akademik ve idari kadrolarımız ile aramıza yeni katılan bilim insanlarımızın katkıları ve özverili çalışmaları sayesinde her geçen gün daha da güçleniyoruz. Bilim, sanat ve tasarım kültürünü benimseyen, yerel ve küresel anlamda toplumun gelişmesine katkıda bulunan bir üniversite olma hedefine doğru, koşar adımlarla ilerliyoruz. Kurulduğumuz ilk günün heyecanı ve özgüvenimizle, bu hedefleri gerçekleştireceğimizden hiç şüphem yok” dedi.

Yaşar Üniversitesi 18 yaşında

ÖĞRENME HEYECANIMIZI YİTİRMEYECEĞİZ
Yaşar Üniversitesi’nin, İzmir ve Ege’de olduğu kadar Türkiye geneli ve yurtdışında da yükselen bir değer olmayı sürdürdüğüne dikkati çeken Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer ise şunları söyledi: “18 yaş, insan hayatında yetişkinliğe adım olarak görülür. Biz bu yeni yaşımızda küçük bir çocuğun gözlerindeki öğrenme heyecanını yitirmeden yolumuza devam edeceğiz.”

Yaşar Üniversitesi 18 yaşında

Törende ‘Bilim, Birlik, Başarı’ ödülleri kapsamında başarılı idari birimler, temsiliyet başarısı, eğitimde başarı, başarılı araştırmacı ve akademik onur ödülleri verildi.

Yaşar Üniversitesi 18 yaşında

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