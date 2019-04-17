Yasa dışı bağışa 402 bin Euro ceza
Almanya Federal Meclisi, İslam ve göçmen karşıtı aşırı sağcı AfD’ye, yasa dışı bağışlardan dolayı 402 bin Euro para cezası kesti. AfD’ye ceza kararını Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble imzaladı. Partinin, Federal Meclis Grup Başkanı Alice Weidel hakkında süren 130 bin Euro’luk başka bir bağış skandalı nedeniyle yine ağır para cezası alması bekleniyor.
FEDERAL Meclis İdaresi, AfD’nin İsviçre merkezli Goal şirketinden kabul ettiği yasa dışı seçim kampanyası desteği için toplam 402 bin 900 Euro para cezası ödemesine karar verdi. Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble, AfD’ye 402 bin 900 euro para cezası kararını imzaladı.
Meclis İdaresi Sözcüsü, AfD lideri ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Jörg Meuthen ve partinin Avrupa Parlamentosu milletvekili adayı Guido Reil’ın söz konusu reklam şirketinden aldığı ‘hediyelerin’ yasa dışı olduğunu söyledi.
Jörg Meuthen (solda) ve Guido Reil.
AfD: SİYASİ BİR HAMLE
Şirket, Meuthen’a 89 bin 800 Euro, Reil’e ise 44 bin 500 Euro değerinde seçim kampanyası desteği verdi. 2016 yılında Baden Württemberg eyalet parlamentosu seçimlerinde İsviçreli şirket, Meuthen’ın kampanyasını ücretsiz pankart, el ilanı ve internet sayfası hizmetleri ile desteklemişti.
Daha önce de adı yasa dışı bağışlarla anılan AfD, şirket ile aralarındaki ilişkinin yasa dışı olduğunu kabul etmiyor. Meclis İdaresi’nin kararını Avrupa Parlemontosu seçimleri öncesi yapılmış ‘siyasi güdülü bir hamle’ olarak değerlendiren parti yönetimi, karara itiraz edeceklerini açıkladı. Meclis'in, yasa dışı bağış alan ve bunu kabul eden AfD Federal Meclis Grup Başkanı Alice Weidel hakkında başlattığı soruşturma ise devam ediyor.
YENİ CEZALAR YOLDA
Soruşturmanın tamamlanması durumunda AfD'ye yeni para cezalarının verilmesi bekleniyor. Weidel, 2017 Eylül ayında yapılan Federal Meclis seçimleri öncesinde İsviçreli bir firmadan 130 bin Euro’dan fazla para bağışı kabul etmişti. Parayı seçim kampanyasında kullanan Weidel, seçimler bittikten yaklaşık altı ay sonra alınan bağışı İsviçreli şirkete iade etmişti.
Almanya yasalarına göre siyasi bir parti 50 bin Euro’dan fazla para bağışı yapılması durumunda bunu Federal Meclis yönetimine bildirmek zorunda. Yasalar partilere, AB üyesi olmayan ülkelerden ancak bağışçının Alman vatandaşı olması durumunda bağışı kabul etme izni tanıyor.
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