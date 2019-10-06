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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe
06.10.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

‘Yardım edeyim’ dedi, 80 Euro dolandırdı

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‘Yardım edeyim’ dedi, 80 Euro dolandırdı

Hollanda’nın Breda kentinde 75 yaşındaki bir kadın, alışveriş için kendisine yardım etmeyi öneren komşusu tarafından 80 bin Euro’dan fazla dolandırdı.

HOLLANDA’da yaşlıların sık sık maruz kaldığı, ‘finansal sömürü’ olarak adlandırılan dolandırıcılığın son kurbanı, Belçika sınırındaki Breda kentinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki bir kadın oldu. De Telegraaf gazetesinin haberine göre, rahatsızlığı nedeniyle hareket etme güçlüğü çeken Hollandalı kadın, 59 yaşındaki kadın komşusunun alış veriş için yardım etme önerisini sevinçle karşıladı.
Yaşlı kadının banka kartı ile şifresini alan komşusu, 1 yıl boyunca düzenli olarak haftalık alış verişini yaptı. Aylık sabit giderleri için otomatik ödeme talimatı bulunan yaşlı kadın, bir süre ödenmemiş faturalara ilişkin yüklü ödeme talimatları alınca şaşırdı. Evinden atılma tehlikesiyle karşıya kalan kadın, yaşlılara danışmanlık hizmeti veren bir yardım kuruluşuna başvurdu. Yapılan araştırma sonucu, komşusu tarafından 1 Mart 2018’den bu yana Hollandalı kadının hesabından 80 bin Euro’dan fazla para çekildiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI
Komşusunun, Hollandalı kadının evinden çaldığı bir cep telefonu aracılığıyla kurban adına bir internet bankacılığı hesabı açtığı da ortaya çıktı. Yaşlı kadının komşusu, dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı.
Hollanda’da her yıl tahminen 30 bin yaşlı, finansal sömürü olarak adlandırılan bu tür dolandırıcılığa maruz kalıyor. Vakaların yüzde 85’inde suçlular aile üyeleri çıkıyor. Hükümet ve gönüllü kuruluşlar, dolandırıcılık konusunda sık sık yaşlıları bilgilendirme toplantıları düzenliyor.

 

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