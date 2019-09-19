Yalnızlıktan yakındı! Sevgili arıyor
Beş yıl önce eşinden boşanan 55 yaşındaki Alman yapımcı ve oyuncu Til Schweiger, yalnızlıktan yakındı. Kendisine uygun eş aradığını açıklayan Schweiger, Mallorca Adası’ndaki evinde her seferinde 15 arkadaşını ağırladığını belirten Schweiger “Yalnızlığı sevmiyorum. Toplum içinde olmayı istiyorum. Bu yüzden Hamburg’daki evde yalnızlıktan sıkılıyorum” dedi.
HAMBURG’da restoran da işleten Schweiger, Bild gazetesinin, “Hayattan daha başka neler istiyorsunuz” sorusuna, “Benim arzum, harika bir kadın bulmak” cevabını verdi. Ünlü oyuncu, hayalindeki kadını da şöyle tanımladı: “Onu güzel bulmalıyım. Beni etkilemeli, güldürmeli ve zor durumlarda yanımda olmalı. Maalesef böyle kadınlar çok yok. Daha önce ‘Bir daha asla evlenmeyeceğim’ dedim. Ama aradan geçen zamanda bu konuda fikrim değişti.Evleneceksem, şimdi İtalya’da, Toskana’da evlenirim.”
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