Yalçı T.’den kötü haber! Cesedi bulundu
Yılbaşı akşamı ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 40 yaşındaki epilepsi hastası Yalçın T.’nin cesedi bulundu. Cinayete kurban gittiği belirlenen Yalçın T.’nin katil zanlısı ise yakalandı.
YALÇIN T., en son 31 Aralık akşamı daha önce kaldığı Berlin’in Reinickendorf semtinde görüldü. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Yapılan aramalar sonucu Rheinland Pflaz Eyaleti sınırları içinde kalan Kaieserslautern kentinde cesedi bulundu. Polis, Yalçın T.’nin katil zanlısı olarak hakkında yakalama kararı bulunan 37 yaşındaki bir kişiyi Stuttgart yakınlarında yakaladı. Yakalanan şüphelinin polis ve savcılık sorgusunda susma hakkını kullandığı öğrenildi. Polis, cinayetin neden işlendiğini henüz belirleyemedi.
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