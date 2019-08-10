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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
10.08.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

‘Wilders şimdilik bir sıfır önde ama...’

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‘Wilders şimdilik bir sıfır önde ama...’

Hollanda’da 1 Ağustos’ta uygulanmaya başlayan burka yasağı protesto edildi. Lahey kentinde, burkalı kadınların insiyatifiyle farklı kurumlar tarafından organize edilen gösteriye, Müslümanların yanı sıra çok sayıda Hollandalı da katıldı.

 

KOEKAMP Meydanı’nda düzenlenen gösteride, eylemciler, “Sen benim özgür olmama izin vermezsen nasıl özgür olabilirim”, “Özgürlük hakkım gasp ediliyor”, “Beni görmek istiyorsun ama dinlemek istemiyorsun”, “Bu yasa kurtuluş değil, baskıdır” ve “Kendim olmak istiyorum” yazılı pankartlar taşıdı. Gösteride yapılan açıklamalarda, eğlence ve kültürel etkinliklerde kullanılan maskeli giysilerin burka yasasının kapsamına girmediği vurgulanarak, yasanın doğrudan Müslümanlara bir saldırı olduğuna dikkat çekildi.

‘Wilders şimdilik bir sıfır önde ama...’

‘YASA YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİ’
Gösteride konuşan Hollanda Kültürlerarası İnsan Hakları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tom Zwart, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nun burka yasağına karşı çıkmasına rağmen Hollanda hükümetinin bunu görmezden gelmesini eleştirdi. Zwart, “Müslüman ve gayrimüslim bireyler ve kurumlar, yasanın bir yıl içerisinde yeniden değerlendirilmesini sağlamak için uğraşmalı. Uluslararası topluluğun da desteğini alarak bu şekilde bu yasa bir sene sonra belkide yürürlükten kaldırılıp çöpe atılabilir” dedi.
Yasanın kaldırılması için adımların birlikte atılması gerektiğini belirten Zwart, “Geert Wilders attığı adımla şimdilik bir sıfır önde. Bizim yapmamız gereken harekete geçip bu yasanın çöpe atılmasını sağlamak” ifadesini kullandı.

‘Wilders şimdilik bir sıfır önde ama...’

‘BAŞKA YASAKLAR GELEBİLİR’
Amsterdam Üniversites Antropoloji Uzmanı Dr. Martijn de Koning de bir sonraki adımın başörtüsü yasağı olabileceği sinyallerinin şimdiden verildiğine dikkati çekerek, “Bu yasak başka yasaklara da öncülük edebilir fakat burkalı kadınlar yalnız değiller çünkü bu yasaya gayrimüslimler ve kurumlar da karşı” diye konuştu.
Amsterdam Üniversitesi Antropoloji ve Sosyoloji Bölümü Profesörü Annelies Moors da Hollanda Danıştayının yasanın uygulanmaması tavsiyesine vurgu yaparak, şunları kaydetti: “Bu yasa hiçbir şeyi çözmüyor aksine problem oluşturuyor. Halkın bir kısmını ayrıştırıyor. Hollanda’da başka güvenlik problemleri varken toplumda sorun teşkil etmeyen kişilerle uğraşılıyor.”

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