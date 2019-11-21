Alman otomobil devine Türk yönetici
Alman otomobil devi Volkswagen, Türkiye’ye fabrika kurmadan önce BMW’nin Tedarik ve Satın Alma yöneticisi Murat Aksel’i transfer ediyor. Aksel’in VW’nin Wolfsburg’taki merkezinde yönetim kurulu üyesi olarak göreve başlayacağı açıklandı.
MURAT Aksel, VW Yönetim Kurulu’nda binek araçların tedariki ve satışından sorumlu olacak. Aksel, 1 Nisan 2020’de Audi’ye geçecek olan Dirk Grosse Loheide’nin yerine geliyor ve aynı tarihte Wolfsburg’ta göreve başlayacak. Murat Aksel, BMW’de şirketin CEO’su Herbert Diess ile birlikte çalışmıştı. Şimdi de VW CEO Herbert Diess, Aksel’i yönetim kuruluna alıyor.
47 yaşındaki Murat Aksel, Almanya’nın Kaiserslautern Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu. Mesleki kariyerine 1998’de Opel’in Rüsselsheim’daki merkezinde başlayan Aksel, kariyerinde hızla yükseldi. Opel’den 2001 yılında sorumlu yönetici olarak General Motor ve Turin’de Fiat’a transfer olan Aksel, buradan General Motor’un elektrikli araçlardan sorumlu yöneticisi olarak Çin’e gitti. 2009’da ise tedarik ve satıştan sorumlu yönetici olarak BMW’ye transfer oldu.
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