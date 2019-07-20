Von der Leyen, Türkiye ile yeni bir dönem başlatabilir mi?
AB Komisyonu Başkanı seçilen Almanya eski Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Türkiye Avrupa ilişkilerinde yeni bir dönem başlatabilir mi?
Kasım ayında Avrupa Birliği’nde koltuk değişimi var. Türkiye’nin AB üyeliğine başlangıçta karşı çıkan, ancak daha sonra açık açık fikir değiştirdiğini söyleyip, AB üyeliğinden yana tavır alan tecrübeli politikacı Jean Claude Juncker, görevini bırakacak. Yerine Almanya muhafazakar Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Ursula von der Leyen oturacak. 5 yıl boyunca AB’nin politikasını şekillendirecek olan von der Leyen’e Türkiye Avrupa ilişkilerinde önemli bir rol ve görev düşüyor. Türkiye’nin AB üyeliğinin koyu karşıtlarından Manfred Weber’in Avrupa Komisyonu Başkanlığının engellenmiş olması, Türkiye açısından sevindirici bir durum.
NASIL ETKİLER
Ama Weber gibi muhafazakar partili olan Ursula von der Leyen, Türkiye’ye nasıl bakıyor? Von der Leyen’in Türkiye konusunda bugüne kadar izlediği politika, Türkiye’nin daha çok Avrupa’ya yakınlaşması yönünde.
2017’de Türkiye’de anayasa değişikliği referandumunda bazı Avrupa ülkelerinde Türk bakanlara getirilen konuşma yasağını eleştirisinde bunu açık açık ifade etti. Von der Leyen, “Hollanda’da seçim ve Türkiye’de anayasa referandumu kampanyaları bir gün sona erecek. Ama Avrupa Türkiye hep komşu kalacak” diyerek, Avrupa’yı uyardı.
Almanya’da yerel yönetimlerin Türk bakanlara konuşma yasağına karşı da açık tavır alan von der Leyen, “Almanya hukuk ve yasaların öngördüğü ifade özgürlüğünü serinkanlılıkla korumalı” dedi.
SIRA BİZDE
Von der Leyen, 2014’te Suriye’den Türkiye’ye muhtemel bir hava saldırısı tehlikesine karşı NATO Hava Savunma sistemi Patriotların Kahramanmaraş’a konuşlandırılmasını hararetle destekledi. Aynı yıl Patriot bataryalarında görevli Alman askeri birliğini ziyaret eden Savunma Bakanı von der Leyen’le birlikte Kahramanmaraş’a uçtum. İlk kez Türkiye’ye seyahat ediyordu. Beni uçakta yanına çağırıp, ilk seyahatinden dolayı Türkiye’yi çok merak ettiğini söyledi. “Merhaba asker” gibi birkaç Türkçe sözcük de öğrenmişti.
Türkiye konusunda çok dikkatli bir politika izleyen Ursula von der Leyen, Türkiye Avrupa arasında soğuyan ilişkileri yeniden canlandırmak için yeni bazı girişimlere imza atabilir.
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