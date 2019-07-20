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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
20.07.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

Von der Leyen, Türkiye ile yeni bir dönem başlatabilir mi?

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Von der Leyen, Türkiye ile yeni bir dönem başlatabilir mi?

AB Komisyonu Başkanı seçilen Almanya eski Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Türkiye Avrupa ilişkilerinde yeni bir dönem başlatabilir mi?

Von der Leyen, Türkiye ile yeni bir dönem başlatabilir miKasım ayında Avrupa Birliği’nde koltuk değişimi var. Türkiye’nin AB üyeliğine başlangıçta karşı çıkan, ancak daha sonra açık açık fikir değiştirdiğini söyleyip, AB üyeliğinden yana tavır alan tecrübeli politikacı Jean Claude Juncker, görevini bırakacak. Yerine Almanya muhafazakar Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Ursula von der Leyen oturacak. 5 yıl boyunca AB’nin politikasını şekillendirecek olan von der Leyen’e Türkiye Avrupa ilişkilerinde önemli bir rol ve görev düşüyor. Türkiye’nin AB üyeliğinin koyu karşıtlarından Manfred Weber’in Avrupa Komisyonu Başkanlığının engellenmiş olması, Türkiye açısından sevindirici bir durum.

NASIL ETKİLER
Ama Weber gibi muhafazakar partili olan Ursula von der Leyen, Türkiye’ye nasıl bakıyor? Von der Leyen’in Türkiye konusunda bugüne kadar izlediği politika, Türkiye’nin daha çok Avrupa’ya yakınlaşması yönünde.
2017’de Türkiye’de anayasa değişikliği referandumunda bazı Avrupa ülkelerinde Türk bakanlara getirilen konuşma yasağını eleştirisinde bunu açık açık ifade etti. Von der Leyen, “Hollanda’da seçim ve Türkiye’de anayasa referandumu kampanyaları bir gün sona erecek. Ama Avrupa Türkiye hep komşu kalacak” diyerek, Avrupa’yı uyardı.
Almanya’da yerel yönetimlerin Türk bakanlara konuşma yasağına karşı da açık tavır alan von der Leyen, “Almanya hukuk ve yasaların öngördüğü ifade özgürlüğünü serinkanlılıkla korumalı” dedi.

SIRA BİZDE
Von der Leyen, 2014’te Suriye’den Türkiye’ye muhtemel bir hava saldırısı tehlikesine karşı NATO Hava Savunma sistemi Patriotların Kahramanmaraş’a konuşlandırılmasını hararetle destekledi. Aynı yıl Patriot bataryalarında görevli Alman askeri birliğini ziyaret eden Savunma Bakanı von der Leyen’le birlikte Kahramanmaraş’a uçtum. İlk kez Türkiye’ye seyahat ediyordu. Beni uçakta yanına çağırıp, ilk seyahatinden dolayı Türkiye’yi çok merak ettiğini söyledi. “Merhaba asker” gibi birkaç Türkçe sözcük de öğrenmişti.
Türkiye konusunda çok dikkatli bir politika izleyen Ursula von der Leyen, Türkiye Avrupa arasında soğuyan ilişkileri yeniden canlandırmak için yeni bazı girişimlere imza atabilir.

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