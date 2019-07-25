Victoria Swarovski 500 Euro karşılığı telefonunu kurtardı
Seksi pozlarıyla tanınan ünlü Avusturyalı sunucu Victoria Swarovski, Mallorca Adası’nda tatil yaparken cep telefonunu çaldırdı. Cesur sunucu hırsıza 500 Euro fidye ödeyerek cep telefonunu kurtardı.
ÜNLÜ sunucu Victoria Swarovski, hırsızın cep telefonunu kapatmadığını ve bu sayede yerini tespit edebildiklerini söyledi, “Hırsızla komplike yollarla bağlantı kurdum. Güvendiğim birini yanıma alarak hırsızın yanına gittim. Palma’da alışveriş merkezinde hırsızla buluştum. 500 Euro verip cep telefonumu geri aldım” dedi.
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