Ve Jürgen Klopp'tan Bayern Münih yanıtı!
Liverpool'un Alman menajeri Jürgen Klopp, Premier Lig ekibiyle 5 yıllık sözleşmesi olduğu ve planlarını bu doğrultuda yaptığını vurguladı.
Bild'e konuşan Bayern Münih'in efsanelerinden Franz Beckenbauer, "Jürgen Klopp'un bir gün Bayern Münih'e gelmesinden daha çok istediğim bir şey yok. Mükemmel bir uyum olacak. Bana göre dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri." ifadelerini kullandı.
KLOPP: "LIVERPOOL'DA MUTLUYUM"
Beckenbauer'in açıklamalarına yanıt veren Jürgen Klopp, "Franz'a teşekkür ederim ama Liverpool ile uzun bir sözleşmem var. Burada mutluyum. Ayrıca Bayern Münih ve Dortmund şu an çok iyi teknik adamlara sahip. 5 yıl sonra ne olacağını bilmiyorum" dedi.
Premier Lig'de bu sezonu Manchester City'nin arkasında 2. sırada tamamlayan Liverpool, Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.
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