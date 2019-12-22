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Avrupa
BERLİN
22.12.2019 - 16:39, Son Güncelleme:

Vatman bayılınca direksiyona onlar geçti

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Vatman bayılınca direksiyona onlar geçti

Almanya’nın Bonn kentinde bir tramvayda vatmanın bayıldığını anlayan yolcular panik yaşadı. Bir yolcu acil freni çekti ancak fren çalışmayınca diğer yolculardan biri vatmanın kapısını kırarak Adelheidstrasse durağında durdurabildi.

BONN’da bir tramvayda yolcular 15 dakika boyunca korkulu anlar yaşadı. St. Augustin’den Bonn’a gitmekte olan tramvayın sürücüsü aniden şuurunu kaybetti. Yolcular vatmanın bayıldığını tramvay bir sonraki durakta durmayınca anladı. Yolcular şüphelenip vatman mahalline baktı. Vatmanın bir reaksiyon göstermediğini gören yolcular paniğe kapıldı. Bir yolcu polisi arayıp haber verdi. Bir başka yolcu acil freni çekti, ancak fren çalışmadı. Bunun üzerine yolcular vatman mahallinin kapısını kırarak, içeri girdi ve tramvayı Adelheidstrasse durağında durdurmaya başardı.

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