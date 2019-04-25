Van Persie: Çalışmadan 5 yıl yaşarım!
Futbol hayatını sonlandırmaya hazırlanan Robin van Persie, Hollanda basınına konuştu.
Hollandalı oyuncu, “Kariyerimi noktaladıktan sonra ne yapacağıma karar vermedim. Belki televizyon yorumcusu olurum. Belki oğlumla maçlara giderim. Feyenoord bana kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi” dedi. Tecrübeli forvet, “İyi para kazandım. Çalışmasam bile 5 yıl sorun yaşamam” diye konuştu. RvP, Fenerbahçe’den 3 yılda 15 milyon Euro almıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle