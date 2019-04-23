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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
23.04.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

Uzman iş gücü ihtiyacı iki katına çıkacak

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Uzman iş gücü ihtiyacı iki katına çıkacak

Almanya’nın uzman iş gücüne olan ihtiyacı her geçen gün büyüyor. Ülkede geçen yıl uzman iş gücü açığı 121 bin iken, bu rakamın önümüzdeki 11 yıl içinde iki katına çıkması bekleniyor. Yapılan araştırmaya göre Almanya’nın 2030 yılında ihtiyaç duyacağı uzman iş gücü sayısının 230 bini bulacak.

BERLİN Ticaret ve Sanayi Odası (BIHK) tarafından yapılan araştırmaya göre, acil önlem alınmadığı takdirde uzman açığı daha da büyüyecek. Bu yılki uzman açığı geçen yıla göre 20 bin artarak 141 bine çıktı. Berlin Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerine göre, özellikle 2025 yılından itibaren uzman açığı daha da büyüyecek. Çünkü 2025’ten itibaren uzman olarak çalışanlar arasında emekli olacakların sayısı artacak. Almanya’da özellikle hizmet alanında uzmana daha fazla ihtiyaç duyulduğu da belirtiliyor. En çok eğitmen, büro çalışanı, sekreter ve din adamına ihtiyaç olacak. Almanya uzman açığını ancak yurt dışından iş gücü getirerek kapatabilecek.

 

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